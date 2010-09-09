Можно ли отладить советник в выходной день ?
Пятьница вечер, сервер замолк а работы ещё валом можно выходные зацепить но как отлаживать без сервера и визуализации ?
Толи ещё не знаком со всеми прелестями толи разработчики чтото важное пропустили.
В mql-4 я спокойно все выходные гонял тестер на визуале отлавливал баги,
так к этому делу пристрастился что по поведению советника мог сказать где не так написано, какая переменная не обнулена :о)
А вот дебагер ещё учить и учить, посоветуйте кто знает как отлавливать баги в выходные ?
Я пользуюсь тремя вариантами (друг друга дополняют): дебагер, тестер стратегий (не очень удобна конечно временно отсутствующая визуализация) и перенос части кода в таймер...
Таймер это хорошая идея (возьму на заметку),
но как отладить открытие поз ?, учёт их же родимых ?, тут нужен сервер или тестер с визуалом.
Тестер с визуализацией будет позже, сейчас обходимся тем что есть и выше перечислено...
Добрый день!
Там в советнике, что-то типа
void OnTimer()
{
OnTick();
}
Не могли бы Вы привести пример такого советника
который можно отлаживать в выходные ?
Здравствуйте!
Напишите кто-нибудь как отлаживать эксперт в выходной, а то в режиме тестирования
визуализация не работает, деббайгер тоже не работает.
В результатах тестирования если открыть график остаются только покупки и продажи, а все тексты, линии и т.д. пропадают ну как MT4 когда завершается эксперт остаются только красные линии от индикаторов.
Т-с-с-с!!! За фразу про "дебаггер не работает" тут сразу банят.
Как так отладчик не работает? А чем же я тогда своего эксперта отлаживаю???
На мой взгляд отладчик работает, правда не совсем удобно реализованы некоторые его функции:
1. Нет всплывающих подсказок со значением переменных и выражений, когда к ним подносишь указатель мыши. Проходится каждый раз выделять переменную и нажимать Shift+F9, а потом листать watchlist.
2. Так же не нашел как менять значение переменной вручную.
3. Очень хочется использовать отладчик во время тестирования. Например это помогло бы отладить прохождение критических участков в истории.
Так же можно было бы отлаживать эксперт на выходных, когда котировочные сервера не работают и невозможно осуществлять сделки.
А по теме:
в OnInit() устанавливаем таймер, а в его обработчике OnTimer() вызываем OnTick();
void OnTimer()
{ OnTick();
Это конечно хорошая идея, но уж больно геморная.
Начнем для начала с того что при таком подходе придется учитывать кучу вещей.
Ну ладно, вызвали скажем мы OnTick(), даже время поменяли и еще что нужно. А вот как на выходных осуществлять торговые операции?
PS
В качестве дополнительного аргумента задам еще один вопрос - А зачем это из таймера вызывать OnTick()? Во-первых это логически не правильно, нового тика по сути и не было, во-вторых все что нужно при таком подходе можно и в таймере легко сделать.
Вы тут писали:
"Я пользуюсь тремя вариантами (друг друга дополняют): дебагер, тестер стратегий (не очень удобна конечно временно отсутствующая визуализация) и перенос части кода в таймер..."
Не могли бы тогда Вы привести пример как можно отлаживать в выходные?
