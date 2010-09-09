Можно ли отладить советник в выходной день ?

Новый комментарий
 

Пятьница вечер, сервер замолк а работы ещё валом можно выходные зацепить но как отлаживать без сервера и визуализации ?

Толи ещё не знаком со всеми прелестями толи разработчики чтото важное пропустили.

В mql-4 я спокойно все выходные гонял тестер на визуале отлавливал баги,

так к этому делу пристрастился что по поведению советника мог сказать где не так написано, какая переменная не обнулена :о)

А вот дебагер ещё учить и учить, посоветуйте кто знает как отлавливать баги в выходные ?

[Удален]  
Urain:

Пятьница вечер, сервер замолк а работы ещё валом можно выходные зацепить но как отлаживать без сервера и визуализации ?

Толи ещё не знаком со всеми прелестями толи разработчики чтото важное пропустили.

В mql-4 я спокойно все выходные гонял тестер на визуале отлавливал баги,

так к этому делу пристрастился что по поведению советника мог сказать где не так написано, какая переменная не обнулена :о)

А вот дебагер ещё учить и учить, посоветуйте кто знает как отлавливать баги в выходные ?

Я пользуюсь тремя вариантами (друг друга дополняют): дебагер, тестер стратегий (не очень удобна конечно временно отсутствующая визуализация) и перенос части кода в таймер...
 
Interesting:
Я пользуюсь тремя вариантами (друг друга дополняют): дебагер, тестер стратегий (не очень удобна конечно временно отсутствующая визуализация) и перенос части кода в таймер...

Таймер это хорошая идея (возьму на заметку),

но как отладить открытие поз ?, учёт их же родимых ?, тут нужен сервер или тестер с визуалом.

[Удален]  
Urain:

Таймер это хорошая идея (возьму на заметку),

но как отладить открытие поз ?, учёт их же родимых ?, тут нужен сервер или тестер с визуалом.

Тестер с визуализацией будет позже, сейчас обходимся тем что есть и выше перечислено...
 
Interesting:
Тестер с визуализацией будет позже, сейчас обходимся тем что есть и выше перечислено...

Добрый день!

Там в советнике, что-то типа

void OnTimer()

{

    OnTick();

}

Не могли бы Вы привести пример такого советника

который можно отлаживать в выходные ?

 

Здравствуйте!

Напишите кто-нибудь как отлаживать эксперт в выходной, а то в режиме тестирования

визуализация не работает, деббайгер тоже не работает.

В результатах тестирования если открыть график остаются только покупки и продажи, а все тексты, линии и т.д. пропадают ну как MT4 когда завершается эксперт остаются только красные линии от индикаторов.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте - Документация по MQL5
[Удален]  
gisip:

Здравствуйте!

Напишите кто-нибудь как отлаживать эксперт в выходной, а то в режиме тестирования

визуализация не работает, деббайгер тоже не работает.

Т-с-с-с!!! За фразу про "дебаггер не работает" тут сразу банят. Этот вопрос уже не раз поднимался и разработчики авторитетно ответили, что дебаггер работает нормально. А позднее будет работать ещё лучше. 
[Удален]  
timbo:
Т-с-с-с!!! За фразу про "дебаггер не работает" тут сразу банят.

 

Как так отладчик не работает? А чем же я тогда своего эксперта отлаживаю???

На мой взгляд отладчик работает, правда не совсем удобно реализованы некоторые его функции:

1. Нет всплывающих подсказок со значением переменных и выражений, когда к ним подносишь указатель мыши. Проходится каждый раз выделять переменную и нажимать Shift+F9, а потом листать watchlist.

2. Так же не нашел как менять значение переменной вручную.

3. Очень хочется использовать отладчик во время тестирования. Например это помогло бы отладить прохождение критических участков в истории.

Так же можно было бы отлаживать эксперт на выходных, когда котировочные сервера не работают и невозможно осуществлять сделки.

А по теме: 

в OnInit() устанавливаем таймер, а в его обработчике OnTimer() вызываем OnTick();

void OnTimer()

{    OnTick();

}
Документация по MQL5: Работа с событиями / EventSetTimer
Документация по MQL5: Работа с событиями / EventSetTimer
  • www.mql5.com
Работа с событиями / EventSetTimer - Документация по MQL5
[Удален]  
nemser:

А по теме: 

в OnInit() устанавливаем таймер, а в его обработчике OnTimer() вызываем OnTick();

void OnTimer()

{    OnTick();

}

Это конечно хорошая идея, но уж больно геморная.

Начнем для начала с того что при таком подходе придется учитывать кучу вещей.

Ну ладно, вызвали скажем мы OnTick(), даже время поменяли и еще что нужно. А вот как на выходных осуществлять торговые операции?

PS

В качестве дополнительного аргумента задам еще один вопрос  - А зачем это из таймера вызывать OnTick()? Во-первых это логически не правильно, нового тика по сути и не было, во-вторых все что нужно при таком подходе можно и в таймере легко сделать.

 
Interesting:

Это конечно хорошая идея, но уж больно геморная.

Начнем для начала с того что при таком подходе придется учитывать кучу вещей.

Ну ладно, вызвали скажем мы OnTick(), даже время поменяли и еще что нужно. А вот как на выходных осуществлять торговые операции?

PS

В качестве дополнительного аргумента задам еще один вопрос  - А зачем это из таймера вызывать OnTick()? Во-первых это логически не правильно, нового тика по сути и не было, во-вторых все что нужно при таком подходе можно и в таймере легко сделать.

Вы тут писали:

"Я пользуюсь тремя вариантами (друг друга дополняют): дебагер, тестер стратегий (не очень удобна конечно временно отсутствующая визуализация) и перенос части кода в таймер..."

Не могли бы тогда Вы привести пример как можно отлаживать в выходные?


12
Новый комментарий