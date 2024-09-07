Пожелания для МТ5 - страница 47
Ок, если это настолько важно - возьмем не C++, а Java. Тоже трансляция в байткод :) Просим пересмотреть стандарт языка?
Просьба добавить универсальный тип - не вполне адекватна. Просить нужно шаблоны. А для универсальных типов достаточно ООП.
Ну пусть это будет реализовано как шаблоны, главное чтоб возможность была реализовывать передачу параметра любого типа.
это сильно сократит обьёмы кода. Не нужно будет делать кучу никому не нужных перегрузок. Один раз сделал проверку при инициализации и вперёд.
А так пока получается что для всех типов нужно перегрузить 14 раз каждую функцию имеющую входной параметр.
Можно написать dll на Visual Basic - он поддерживает универсальный тип "variant". Если, конечно, вам такое подойдет.
:o)
Спасибо за совет, но бодатся будем именно на mql5
Про 1.111е5 и 9.999е4 понятно. Но мне необходимо сравнивать вот эти: 9.999999999999968e-017 (про потерю точности в разрядах я дополнительно написал). А справка говорит, что числа с разницей меньше DBL_EPSILON необходимо считать неразличимыми. Извиняюсь, если не совсем понятно пишу - пока только разбираюсь в этом :) За информацию про показатель отдельно спасибо.
Прикол )))))))) Даже операторы обычной проводной связи перешли на сверхточные вычисления.....
Вот детализация по моему домашнему номеру:
Да что тут говорить... Я считаю, что такой бриллиант человеческой мысли(такая мощная программируемая торговая без преувеличения платформа) и деятельности глубоко уважаемых разработчиков-профессионалов с большой буквы как MT5, должен сверкать всеми своими гранями, и точность расчетов - должна быть одной из таких граней, реализующей заложенный в программу потенциал скорости и гибкости расчетов до конца ))))))))
Посоветую написать в Сервисдеск. Пожеланий много, первоочередных задач у разработчиков не меньше, а заявка никуда не потеряется.
Уважаемый Yedelkin, последовал вашему совету. Представитель компании поблагодарил за пожелание, и сказал, что оно будет рассмотрено. Также добавил, что в случае положительного решения данный функционал может быть реализован не ранее чем через пол-года или даже год.
Уважаемые разработчики, обратил внимание на то, что во время работы индикатора(проведения расчетов) диспетчер задач показывает загрузку процессора 50%. Сразу же возникло такое пожелание, чтобы использовались все ядра, или настраиваемое количество на 100% (конечно, не в монопольном режиме доступа), например как в тестере - во время тестирования общая загрузка около 100%. Еще 50% - очень нужны! Кроме того, чтобы можно было использовать удаленные агенты(другие домашние компьютеры) для ускорения вычислений. В другой ветке я также упоминал о том, что было бы очень хорошо использовать(если это возможно) и графический процессор(слышал), что такие системы уже реализованы кем-то. Реально ли это, или такие решения являются возможной прерогативой MT6?
На счет всех ядер это конечно мысль хорошая, но тогда придется очень много мутить с многопоточностью, а многопоточность это как я понимаю основная проблема MT(по крайней мере сейчас).
Использование графического сопроцессора или агентов для меня представляется вещью довольно сомнительной (скорей всего там проблем будет больше чем пользы), а вот использование нексольких локальных ядер (как минимум двух) наверное вполне возможно.
PS
Также интересно задумывался кто-то о реализации "многопоточности" при помощи WinAPI или собственных DLL (как альтернативе)?
Также интересно мнение разработчиков по этому вопросу. Или они полагают что Fix API полностью снимет эту проблему (хотя, наверное, частично снимет)?
Хочется поблагодарить сотрудников MetaQuotes и в частности программистов, за исправление тайлинга (расположение окон инструментов) в МТ5. Убедительная просьба сделать тоже в МТ4. Успехов в Новом Году.
Не нашёл способа отключить при необходимости поток тиков (события NewTick) для символа, к графику которого прикреплён эксперт.
Если такого способа нет, предлагаю ввести функцию-переключатель, позволяющую программно запрещать генерацию события NewTick для символа, к графику которого прикреплён эксперт.
Пояснение. Если эксперт не предусматривает обработку тиков по символу, к графику которого он прикреплён, то непрерывная генерация событий NewTick для этого символа ведёт к изишнему переполнению очереди событий, обрабатываемых данным экспертом.