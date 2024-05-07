Проскальзывание при реальной торговле

Вот возник следующий вопрос, серьезный! Например на EURGBP - 0.685 открылась минутная свечка. Я принимаю решение продать. По какой реальной цене я могу расчитывать продать реально? Если я пишу допустимо проскальзывание 3 пункта, то у меня что, проскальзывать будут эти 3 пункта всегда? Могу ли я написать проскалзывание 0, дадут ли мне продать? Дело то в том, что реально это решается просто. Нужно ставить отложенный ордер, с 0 проскальзыванием. Следовательно он сработает, когда цена таки достигнет указанного предела. А вот, возможно ли с рынка войти так, чтоб не потерять при продаже эти три пункта, да еще потом спред платить? Особо чувствительно при пипсовке, как вообще эта проблема решается?
Проскальзывание, необходимо в том случае, если вы совершаете сделку на неспокойном рынке, а брокер в это время предлогает вам другую цену ( делает реквоту ), если нет проскальзывания, сделка либо будет отвергнута, либо вы должны принять эти изменения в ручную, зависит от того каким образом совершается сделка, в ручную или автоматически ( вашим алгоритмом ).
Все очень сильно разнится в зависимости от конкретного ДЦ, размера лота, конкретной стратегии торговли и т.д. Надо пробывать
 

Если у вас проскальзывание = до 2 пунктов, а цена проскользила 5, то такая сделка не откроется.

Но если цена (текущей свечой) проскользила 5, а потом вернулась в диапазон вашего проскальзывания (до 2 пунктов), то она откроется на 2 пункта дальше от хотелки.

Поэтому если диапазон проскальзывания отсутствует и = 0, то половина ваших сделок просто перестанет открываться.

Рекомендуется:  Проскальзывание = Средний Спред * 2

 
