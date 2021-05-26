Обсуждение документации MQL4 - страница 20
Подскажите? Функция MathMin используется только для возвращения минимального из двух значений или можно из 3-х и больше (например, минимальное из 10-ти значений) ?
И можно ли так написать:
1. используется только для возвращения минимального из двух значений
2. можно
Спасибо, ясно.
Возможно в справку Mql4 вкралась ошибка
https://docs.mql4.com/constants/chartconstants/charts_samples#chart_first_visible_bar
Да.https://www.mql5.com/ru/docs/constants/chartconstants/charts_samples
В документации:
MODE_TICKSIZE 17 Минимальный шаг изменения цены инструмента в пунктах
https://docs.mql4.com/ru/constants/environment_state/marketinfoconstants
MODE_TICKSIZE 17 Tick size in points
https://docs.mql4.com/constants/environment_state/marketinfoconstants
Но это значение не в пунктах.
В документации:
https://docs.mql4.com/ru/constants/environment_state/marketinfoconstants
https://docs.mql4.com/constants/environment_state/marketinfoconstants
Но это значение не в пунктах.
Ну да, в категории цены. Видимо, не смогли подобрать правильный термин.