Konsens:

Подскажите? Функция MathMin используется только для возвращения минимального из двух значений или можно из 3-х и больше (например, минимальное из 10-ти значений) ?

И можно ли так написать:


1. используется только для возвращения минимального из двух значений

2.  можно 

[Удален]  
Vinin:


1. используется только для возвращения минимального из двух значений

2.  можно 


Спасибо, ясно.
 

Возможно в справку Mql4 вкралась ошибка

https://docs.mql4.com/constants/chartconstants/charts_samples#chart_first_visible_bar


Vitaliy Kuznetsov:

Возможно в справку Mql4 вкралась ошибка

https://docs.mql4.com/constants/chartconstants/charts_samples#chart_first_visible_bar


 Да.https://www.mql5.com/ru/docs/constants/chartconstants/charts_samples


В документации:

MODE_TICKSIZE  17 Минимальный шаг изменения цены инструмента в пунктах

https://docs.mql4.com/ru/constants/environment_state/marketinfoconstants


MODE_TICKSIZE  17  Tick size in points

https://docs.mql4.com/constants/environment_state/marketinfoconstants


Но это значение не в пунктах.

 
PapaYozh:

В документации:

https://docs.mql4.com/ru/constants/environment_state/marketinfoconstants


https://docs.mql4.com/constants/environment_state/marketinfoconstants


Но это значение не в пунктах.

Ну да, в категории цены. Видимо, не смогли подобрать правильный термин.

