MQL5参考标准程序库指标时间序列类CiTickVolumeGetData 

GetData

获取时间序列内指定索引处的元素。

long  GetData(
   int  index      // 索引
   ) const

参数

index

[输入]  所需元素的索引。

返回值

时间序列缓存区元素, 或 0。

GetData

获取时间序列内从开始位置到必要元素长度的数据。

int  GetData(
   int   start_pos,     // 起始位置
   int   count,         // 获取元素的数量
   long& buffer         // 目标数组
   ) const

参数

start_pos

[输入]  时间序列的开始位置。

count

[输入]  所需元素的数量。

buffer

[输入]  目标数据数组的引用。

返回值

>=0 如果成功, -1 出错情况下。

GetData

获取时间序列内从开始时间到必要元素长度的数据。

int  GetData(
   datetime  start_time,     // 开始时间
   int       count,          // 元素的数量
   long&     buffer          // 目标数组
   ) const

参数

start_time

[输入]  开始时间。

count

[输入]  所需元素的数量。

buffer

[输入]  目标数据数组的引用。

返回值

>=0 如果成功, -1 出错情况下。

GetData

获取时间序列内从开始时间到截止时间的数据。

int  GetData(
   datetime  start_time,     // 开始时间
   datetime  stop_time,      // 截止时间
   long&     buffer          // 目标数组
   ) const

参数

start_time

[输入]  开始时间。

stop_time

[输入]  截止时间。

buffer

[输入]  目标数据数组的引用。

返回值

>=0 如果成功, -1 出错情况下。