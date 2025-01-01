DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardIndicatoriClassi BaseCIndicatorsCreate 

Create

Crea l'indicatore del tipo specificato con i parametri specificati.

CIndicator*  Create(
   const string           symbol,     // nome simbolo
   const ENUM_TIMEFRAMES  period,     // periodo
   const ENUM_INDICATOR   type,       // tipo
   const int              count,      // numero di parametri
   const MqlParam&        params      // array parametri
   )

Parametri

symbol

[in] Nome simbolo dell'indicatore.

period

[in] Indicatore timeframe (ENUM_TIMEFRAMES valore dell' enumerazione).

type

[in]  Tipo dell'indicatore (valore enumerazione ENUM_INDICATOR).

count

[in] Numero di parametri per l'indicatore.

params

[in] Riferimento ai parametri dell'array dell'indicatore.

Valore di ritorno

Riferimento all'indicatore creato - successo, NULL - non si può creare l'indicatore.