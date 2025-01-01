- MathProbabilityDensityGamma
- MathCumulativeDistributionGamma
- MathQuantileGamma
- MathRandomGamma
- MathMomentsGamma
MathProbabilityDensityGamma
確率変数xに対して、パラメータa、bを用いてガンマ分布の確率密度関数の値を計算します。エラーの場合は、NaNを返します。
|
double MathProbabilityDensityGamma(
確率変数xに対して、パラメータa、bを用いてガンマ分布の確率密度関数の値を計算します。エラーの場合は、NaNを返します。
|
double MathProbabilityDensityGamma(
確率変数の配列x[]に対して、パラメータa、bを用いてガンマ分布の確率密度関数の値を計算します。エラーの場合は、falseを返します。Rのdgamma()の類似体です。
|
bool MathProbabilityDensityGamma(
確率変数の配列x[]に対して、パラメータa、bを用いてガンマ分布の確率密度関数の値を計算します。エラーの場合は、falseを返します。
|
bool MathProbabilityDensityGamma(
パラメータ
x
[in] 確率変数の値
x[]
[in] 確率変数の値を持つ配列
a
[in] 分布の1番目のパラメータ（形状1）
b
[in] 分布の2番目のパラメータ（スケール）
log_mode
[in] 値の対数を計算するためのフラグ。log_mode=trueの場合、確率密度の自然対数を計算する。
error_code
[out] エラーコードを格納する変数
result[]
[out] 確率密度関数の値の配列