ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПанели и диалогиCPanelBorderType 

BorderType (метод Get)

Получает значение параметра "Border" (тип рамки) объекта графика.

ENUM_BORDER_TYPE  BorderType()

Возвращаемое значение

Значение параметра "Border".

BorderType (метод Set)

Устанавливает значение параметра "Border" (тип рамки) объекта графика.

bool  BorderType(
   const ENUM_BORDER_TYPE  type      // значение
   )

Параметры

type

[in]  Новое значение параметра "Border".

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false.