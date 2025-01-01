- Create
- BorderType
- OnSetText
- OnSetColorBackground
- OnSetColorBorder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnResize
- OnChange
BorderType (метод Get)
Получает значение параметра "Border" (тип рамки) объекта графика.
|
ENUM_BORDER_TYPE BorderType()
Возвращаемое значение
Значение параметра "Border".
BorderType (метод Set)
Устанавливает значение параметра "Border" (тип рамки) объекта графика.
|
bool BorderType(
Параметры
type
[in] Новое значение параметра "Border".
Возвращаемое значение
true - в случае удачи, иначе - false.