BorderType (Metodo Get)

Ottiene la proprietà "BorderType" dell'oggetto chart.

ENUM_BORDER_TYPE  BorderType()

Valore di ritorno

Il valore della proprietà "BorderType".

BorderType (Metodo Set)

Imposta il nuovo valore della proprietà "BorderType" dell'oggetto chart.

bool  BorderType(
   const ENUM_BORDER_TYPE  type      // valore
   )

Parametri

type

[in]  Nuovo valore della proprietà "BorderType".

Valore di ritorno

true in caso di successo, altrimenti false.