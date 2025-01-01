- Create
- BorderType
- OnSetText
- OnSetColorBackground
- OnSetColorBorder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnResize
- OnChange
BorderType (Metodo Get)
Ottiene la proprietà "BorderType" dell'oggetto chart.
|
ENUM_BORDER_TYPE BorderType()
Valore di ritorno
Il valore della proprietà "BorderType".
BorderType (Metodo Set)
Imposta il nuovo valore della proprietà "BorderType" dell'oggetto chart.
|
bool BorderType(
Parametri
type
[in] Nuovo valore della proprietà "BorderType".
Valore di ritorno
true in caso di successo, altrimenti false.