BorderType (Méthode "Get")
Retourne la propriété "BorderType" de l'objet graphique.
ENUM_BORDER_TYPE BorderType()
Valeur de retour
La valeur de la propriété "BorderType".
BorderType (Méthode "Set")
Définit la nouvelle valeur de la propriété "BorderType" de l'objet graphique.
bool BorderType(
Paramètres
type
[in] Nouvelle valeur de la propriété "BorderType".
Valeur de retour
vrai - en cas de succès, faux sinon