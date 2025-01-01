DocumentationSections
BorderType (Méthode "Get")

Retourne la propriété "BorderType" de l'objet graphique.

ENUM_BORDER_TYPE  BorderType()

Valeur de retour

La valeur de la propriété "BorderType".

BorderType (Méthode "Set")

Définit la nouvelle valeur de la propriété "BorderType" de l'objet graphique.

bool  BorderType(
   const ENUM_BORDER_TYPE  type      // valeur
   )

Paramètres

type

[in]  Nouvelle valeur de la propriété "BorderType".

Valeur de retour

vrai - en cas de succès, faux sinon