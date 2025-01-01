DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekPanels und DialogeCPanelBorderType 

BorderType (Get-Methode)

Erhält den Wert des Parameters "Border" (Rahmentyp) des Chartobjekts.

ENUM_BORDER_TYPE  BorderType()

Rückgabewert

Wert von "Border"-Parameter.

BorderType (Set-Methode)

Setzt den Wert des Parameters "Border" (Rahmentyp) des Chartobjekts.

bool  BorderType(
   const ENUM_BORDER_TYPE  type      // Wert
   )

Parameter

type

[in]  Ein neuer Wert des Parameters "Border".

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.