BorderType (Get-Methode)

Erhält den Wert des Parameters "Border" (Rahmentyp) des Chartobjekts.

ENUM_BORDER_TYPE BorderType()

Rückgabewert

Wert von "Border"-Parameter.

BorderType (Set-Methode)

Setzt den Wert des Parameters "Border" (Rahmentyp) des Chartobjekts.

bool BorderType(

const ENUM_BORDER_TYPE type

)

Parameter

type

[in] Ein neuer Wert des Parameters "Border".

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.