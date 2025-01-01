- Create
- BorderType
- OnSetText
- OnSetColorBackground
- OnSetColorBorder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnResize
- OnChange
BorderType (Get-Methode)
Erhält den Wert des Parameters "Border" (Rahmentyp) des Chartobjekts.
|
ENUM_BORDER_TYPE BorderType()
Rückgabewert
Wert von "Border"-Parameter.
BorderType (Set-Methode)
Setzt den Wert des Parameters "Border" (Rahmentyp) des Chartobjekts.
|
bool BorderType(
Parameter
type
[in] Ein neuer Wert des Parameters "Border".
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true, ansonsten false zurück.