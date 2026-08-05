Эксперт-консультант поддерживает три различных режима закрытия позиций:







Режим пересечения — закрывает позиции, когда %K и %D пересекаются в зонах перекупленности или перепроданности.

Режим входа — закрывает позиции, когда %D входит в зоны перекупленности или перепроданности.

Режим выхода — закрывает позиции, когда %D выходит из зон перекупленности или перепроданности.





Кроме того, позиции можно фильтровать для закрытия по состоянию прибыли, что обеспечивает точный контроль над тем, из каких сделок следует выходить. Дополнительный «Режим тестирования» включает базовую функциональность входа в рынок для демонстрационных или исследовательских целей.





Исходный код полностью открыт и может использоваться для разработки собственных стратегий управления позициями, добавления новых фильтров и проверки торговых гипотез.





Параметры







Параметры стохастика:





InpKPeriod — период %K для стохастического осциллятора. По умолчанию — 14.

InpDPeriod — период %D (сигнальная линия) для стохастического осциллятора. По умолчанию — 3.

InpSlowing — коэффициент замедления для стохастического осциллятора. По умолчанию — 3.

InpOverSold — уровень перепроданности. По умолчанию — 20.

InpOverBought — уровень перекупленности. По умолчанию — 80.

Stoch_price_field — Поле цены, используемое для расчёта стохастика. По умолчанию — STO_CLOSECLOSE.





Параметры советника





Stoch_Zone_Mode — Режим закрытия позиции. Доступные режимы: Пересечение, Вход, Выход. По умолчанию — Пересечение.

InpPosistionState — Фильтр состояния позиции. Доступные режимы: «Убыток», «Прибыль», «Прибыль_и_убыток». По умолчанию — «Убыток».

InpTimeframe — таймфрейм для расчёта стохастика. По умолчанию — PERIOD_CURRENT.





Параметры тестового режима





TestMode — Включение или отключение функции входа в тестовом режиме. По умолчанию — false.

OffSet — Значение смещения для пересечений средней линии (50). По умолчанию — 20. Пример: Offset = 20 запускает входы выше 30 или ниже 70.

Объяснение режимов закрытия

Режим «Пересечение» закрывает позиции на ПОКУПКУ, когда %K пересекает %D вниз, при этом %D находится выше уровня «Перекупленности» (80). Закрывает позиции на ПРОДАЖУ, когда %K пересекает %D вверх, при этом %D находится ниже уровня «Перепроданности» (20).

Режим «Вход» закрывает позиции на ПРОДАЖУ, когда %D опускается ниже уровня «Перепроданности» (вхождение в зону перепроданности). Закрывает позиции на ПОКУПКУ, когда %D поднимается выше уровня «Перекупленности» (вхождение в зону перекупленности).

Режим «Выхода» закрывает позиции «ПРОДАЖИ», когда %D поднимается выше уровня «Перепроданности» (выход из зоны перепроданности). Закрывает позиции «ПОКУПКИ», когда %D опускается ниже уровня «Перекупленности» (выход из зоны перекупленности).





Фильтр состояния позиции





«Убыток» закрывает только позиции с отрицательной плавающей прибылью.

«Прибыль» закрывает только позиции с положительной плавающей прибылью.

«Прибыль_и_убыток» закрывает все позиции независимо от статуса прибыли.





Поведение в тестовом режиме

Когда включен TestMode, советник отслеживает линию %D относительно средней линии (50) с использованием настраиваемого OffSet. Ордер на ПОКУПКУ (0,01 лота) открывается, когда %D пересекает уровень (50 - OffSet) вверх. Ордер на ПРОДАЖУ (0,01 лота) открывается, когда %D пересекает линию (50 + OffSet) вниз. Эта процедура выполняется только в том случае, если в данный момент нет открытых позиций. При входе в тестовом режиме используется фиксированный размер лота 0,01 без Stop Loss, Take Profit или фильтрации по магическому номеру.





Важные замечания





Советник оценивает индикатор «Стохастик» при каждом тике. Индикатор работает на выбранном пользователем таймфрейме, независимо от таймфрейма графика. Закрытие позиций осуществляется только по текущему символу графика. Позиции по другим символам игнорируются. Фильтр InpPositionState применяется глобально ко всем позициям по данному символу. Например, выбор параметра «Profit» приведет к закрытию всех прибыльных позиций, соответствующих условию стохастика.





При входе в тестовом режиме используется фиксированный размер лота 0,01, а стоп-лоссы и тейк-профиты не устанавливаются. Тестовый режим и основная логика закрытия позиций работают одновременно, если они включены. Советник будет как закрывать позиции на основе сигналов стохастика, так и открывать новые позиции в соответствии с условиями тестового режима. Флаг «tradable» устанавливается во время выполнения в тестовом режиме, но не влияет на основную логику закрытия позиций. Советник не включает функции управления капиталом, трейлинг-стопов или безубыточности. Советник был создан для исследования стратегий управления позициями и не должен рассматриваться как готовая к торговле система без дополнительной валидации и тестирования на вневыборочной выборке.





Пример





