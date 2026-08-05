

«Панель рисков проп-фирмы» — это компактная панель, доступная только для просмотра, которая помогает вам не выходить за пределы установленных проп-фирмой лимитов риска. Прикрепите её к любому графику, и она будет отслеживать состояние всего счёта.

Она отображает — с цветовой кодировкой (зеленый, оранжевый, красный по мере приближения к лимиту) — ваш баланс и собственный капитал, плавающий P/L, сегодняшний P/L (изменение собственного капитала с начала торгового дня), суточный убыток в процентах от настраиваемого лимита суточного убытка, максимальное падение капитала в процентах от настраиваемого лимита максимального падения (измеряется от настраиваемого начального баланса) и уровень маржи.

С помощью параметров можно настроить процентный лимит дневного убытка, процентный лимит максимального просадки, начальный баланс (0 = использовать текущий баланс), пороговые значения предупреждения и опасности, а также угол расположения панели, смещения, шрифт, цвета и фон.

Начальный капитал на день сохраняется в глобальной переменной терминала, поэтому сегодняшняя прибыль/убыток (P/L) остается верной при перезагрузке графика и перезапуске терминала.

Данный инструмент предназначен исключительно для мониторинга — он не размещает, не изменяет и не закрывает никаких ордеров. Работает с любыми инструментами и на любых таймфреймах.