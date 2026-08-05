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Prop Firm Risk Dashboard - daily loss and drawdown monitor - индикатор для MetaTrader 5
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«Панель рисков проп-фирмы» — это компактная панель, доступная только для просмотра, которая помогает вам не выходить за пределы установленных проп-фирмой лимитов риска. Прикрепите её к любому графику, и она будет отслеживать состояние всего счёта.
Она отображает — с цветовой кодировкой (зеленый, оранжевый, красный по мере приближения к лимиту) — ваш баланс и собственный капитал, плавающий P/L, сегодняшний P/L (изменение собственного капитала с начала торгового дня), суточный убыток в процентах от настраиваемого лимита суточного убытка, максимальное падение капитала в процентах от настраиваемого лимита максимального падения (измеряется от настраиваемого начального баланса) и уровень маржи.
С помощью параметров можно настроить процентный лимит дневного убытка, процентный лимит максимального просадки, начальный баланс (0 = использовать текущий баланс), пороговые значения предупреждения и опасности, а также угол расположения панели, смещения, шрифт, цвета и фон.
Начальный капитал на день сохраняется в глобальной переменной терминала, поэтому сегодняшняя прибыль/убыток (P/L) остается верной при перезагрузке графика и перезапуске терминала.
Данный инструмент предназначен исключительно для мониторинга — он не размещает, не изменяет и не закрывает никаких ордеров. Работает с любыми инструментами и на любых таймфреймах.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/74553
Данный советник отслеживает осциллятор «Стохастик» для автоматического закрытия позиций на основе условий, выбранных пользователем: пересечение линии выше уровня перекупленности или ниже уровня перепроданности, вход в зоны перекупленности/перепроданности или выход из этих зон. Позиции фильтруются для закрытия в зависимости от состояния прибыли (убыток, прибыль или и то, и другое). Дополнительный тестовый режим активирует базовые сигналы входа, когда линия %D пересекает настраиваемые уровни смещения вокруг средней линии (50).Execution Cost Sensitivity Analyzer
Скрипт, написанный исключительно на языке MQL5, который оценивает, насколько устойчиво преимущество стратегии к затратам на исполнение. Он считывает CSV-файл с данными «Дата, Прибыль, Объем» по закрытым сделкам и моделирует затраты по каждой сделке как фиксированную часть плюс часть, зависящую от количества лотов. Он выводит на экран стоимость, при которой сделка становится безубыточной, «запас прочности» (кратность предполагаемой реалистичной стоимости, при которой чистая прибыль достигает нуля), чистую прибыль и коэффициент прибыльности, пересчитанные с учётом предполагаемой стоимости, долю выигрышных сделок, которые из-за затрат превращаются в убыточные, а также комплексную оценку устойчивости к затратам по шкале от A+ до F с рекомендациями. Если файл отсутствует, программа генерирует воспроизводимый образец и анализирует его, благодаря чему результаты отображаются уже при первом запуске. Не требует внешних библиотек, Python или искусственного интеллекта.
Обучающая утилита для графиков MT5, которая отслеживает спред по паре XAUUSD на графике и выдает оповещения, когда спред превышает заданные пользователем уровни предупреждения или опасности.Gold Spread ATR Trend Panel MT5
Обучающая панель графика MT5 для пары XAUUSD, на которой отображаются текущий спред, волатильность по ATR, направление тренда по EMA, состояние RSI, дневной диапазон и активная торговая сессия.