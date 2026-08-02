交易日志是成本最低的竞争优势——这个脚本只需运行一次，就能从交易终端中提取原始数据。





它会筛选出最近 N 天（由参数输入）的账户交易记录，遍历所有交易，并按持仓 ID 将其汇总为已平仓头寸，因此无论是在净额结算账户还是对冲账户中都能准确运行，并能处理部分成交：建仓价和平仓价是根据该持仓的所有建仓和平仓交易按成交量加权计算得出的。





每行CSV数据包含：持仓ID、交易品种、方向、成交量、开仓时间及加权开仓价、平仓时间及加权平仓价、以点数为单位的盈亏（考虑方向）、佣金、隔夜利息、 净盈利、持仓时长（以分钟为单位）以及首笔交易备注（通常为EA名称——便于按策略进行筛选）。





输入参数：时间段（以天为单位）、文件名（留空即自动生成 TradeJournal_YYYY-MM-DD.csv）、CSV 分隔符（默认“;”可直接在 Excel 中打开）、可选的公共文件夹输出路径，以及仅限当前图表符号的可选过滤条件。





文件将写入 MQL5\Files（或公共 Files 文件夹）。仍处于持仓状态的头寸，以及建仓时间超出所选周期的头寸，将被跳过。仅限导出——不会对账户产生任何更改。







