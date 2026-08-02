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Trade Journal Exporter - closed positions to CSV - MetaTrader 5脚本
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交易日志是成本最低的竞争优势——这个脚本只需运行一次，就能从交易终端中提取原始数据。
它会筛选出最近 N 天（由参数输入）的账户交易记录，遍历所有交易，并按持仓 ID 将其汇总为已平仓头寸，因此无论是在净额结算账户还是对冲账户中都能准确运行，并能处理部分成交：建仓价和平仓价是根据该持仓的所有建仓和平仓交易按成交量加权计算得出的。
每行CSV数据包含：持仓ID、交易品种、方向、成交量、开仓时间及加权开仓价、平仓时间及加权平仓价、以点数为单位的盈亏（考虑方向）、佣金、隔夜利息、 净盈利、持仓时长（以分钟为单位）以及首笔交易备注（通常为EA名称——便于按策略进行筛选）。
输入参数：时间段（以天为单位）、文件名（留空即自动生成 TradeJournal_YYYY-MM-DD.csv）、CSV 分隔符（默认“;”可直接在 Excel 中打开）、可选的公共文件夹输出路径，以及仅限当前图表符号的可选过滤条件。
文件将写入 MQL5\Files（或公共 Files 文件夹）。仍处于持仓状态的头寸，以及建仓时间超出所选周期的头寸，将被跳过。仅限导出——不会对账户产生任何更改。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/74572
适用于MT5的SMC/ICT市场结构指标：收盘确认的震荡高点/低点、BOS（延续）和CHoCH（反转），订单块、公允价值缺口以及QML（Quasimodo）水平。 所有功能均可开启或关闭，并支持调整波动敏感度和颜色。适用于任何交易品种和时间周期。KCI Standard: A Pure Kinematic Computing Engine for Market Singularity Detection
动能压缩指数（KCI）是一种专为检测市场疲软和局部压缩事件而设计的自定义振荡指标。 KCI 通过在内部计算其运动学指标，而非依赖外部标准指标参数，从而降低了系统开销，并简化了专家顾问（EA）集成中的缓冲区管理。本文详细介绍了该工具的数学基础、系统架构、缓冲区映射以及实用的集成指南，供希望在 MetaTrader 5 中实现该工具的开发者参考。
根据您的风险（占净值的百分比或固定金额）和止损距离（点数或价格水平），计算计划交易的正确仓位大小。该工具会遵循该交易品种的合约规格——报价单位及价值、最小/最大/步长——并估算所需保证金。Spread Monitor Panel - live spread with spike alerts
图表内嵌面板，实时显示该图表代码的点差——包括当前点差、最低点差、平均点差以及自连接以来的最高点差——并根据您的预警和危险阈值进行颜色标注；此外，当点差连续N秒维持在危险水平时（如受新闻或合约展期影响导致的点差飙升），系统将触发可选警报。