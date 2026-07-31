



其原理很简单。由于每个K线的波动范围不同，因此很难直接比较M15、H1、H4和D1时间周期之间的原始价格距离。该指标将位置标准化为百分比：





位置 = (当前价格 - K线低点) / (K线高点 - K线低点) * 100





读数接近0% 表示价格接近该K线的低点；读数接近100% 表示价格接近高点。每个时间周期均以垂直刻度条的形式显示，因此无需切换图表即可直观了解价格与高/低点之间的关系。





面板显示的内容





- 四个可配置的时间范围

- 从K线低点到K线高点的垂直价格位置

- “接近低点”、“下半区”、“上半区”和“接近高点”分类

- 当前K线实体方向

- 每根K线收盘前的剩余时间

- 所选时间段内的平均持仓

- 最高值与最低值之间的价差

- 当多个时间段位于同一边界附近时的汇总信息





在分析一致性时，该范围值非常有用。较小的范围意味着所选K线在标准化位置上较为接近；较大的范围则表明不同时间周期所描述的是其波动区间的不同部分，因此上下文存在混杂。





输入参数





InpTimeframe1 至 InpTimeframe4 用于选择面板中显示的K线。





InpUseBidPrice 使用实时买价。若禁用此选项，则使用 CopyRates 提供的当前K线收盘价。





InpEdgeThreshold 定义了何种情况被视为接近K线高点或低点。默认值为20，读数在0-20%之间被视为“接近低点”，读数在80-100%之间被视为“接近高点”。





InpAlignmentCount 控制了必须有多少个时间周期处于同一边缘附近，面板才会报告对齐。





InpEnableAlerts 可选地报告新的高边或低边对齐情况。





该代码还旨在为开发人员提供一个实用示例。它演示了跨多个时间周期的 CopyRates、百分比归一化、基于定时器的刷新、图表对象面板以及状态控制的警报。





该指标不会预测走势方向，也不会生成入场信号。K线即使接近高点，也可能出现反转；或者在趋势持续的情况下，仍保持在高点附近。这些读数仅应作为位置参考。

多时间周期K线图显示了当前价格在所选四个时间周期的正在形成K线中的位置。