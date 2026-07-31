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Multi-Timeframe Candle Map - MetaTrader 5脚本
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该指标不会预测走势方向，也不会生成入场信号。K线即使接近高点，也可能出现反转；或者在趋势持续的情况下，仍保持在高点附近。这些读数仅应作为位置参考。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/74513
一个振荡指标，显示4条技术线：1条代表连续上涨K线，1条代表连续下跌K线，1条代表连续上涨K线的平均值，1条代表连续下跌K线的平均值。Equity Guard — 带“恐慌面板”的每日亏损限额守护者
账户级每日亏损守护功能：当您的每日亏损达到可配置的触发阈值时，该功能将平仓所有持仓和挂单，并保持账户持仓为零，直至次日重置。 支持百分比或金额限额设置，可配置重置时间（服务器时间），配备带实时仪表的可拖动视觉面板，以及需点击确认的手动“全部平仓”/“锁仓”按钮。适用于任何经纪商、交易品种、账户规模和货币——支持对冲和净额结算，无需DLL文件。
KCI 嵌入式狙击手是一款专为高精度反转入场而设计的算法交易解决方案。与依赖外部指标（往往存在线程不同步和延迟问题）的传统专家顾问不同，该专家顾问搭载了完全嵌入式的动能压缩指数（KCI）引擎。 通过将 KCI 的完整数学框架——包括速度商、动能位移、能量散布和相速度的计算——直接移植到 EA 的核心逻辑中，我们消除了“异步延迟”。 其结果是一款闪电般迅捷的“狙击”引擎，能够以微秒级精度验证市场耗竭（奇点）和动量极端值（威廉姆斯%R），且仅基于已完成的K线运行，从而确保零重绘性能。KCI Standard: A Pure Kinematic Computing Engine for Market Singularity Detection
动能压缩指数（KCI）是一种专为检测市场疲软和局部压缩事件而设计的自定义振荡指标。 KCI 通过在内部计算其运动学指标，而非依赖外部标准指标参数，从而降低了系统开销，并简化了专家顾问（EA）集成中的缓冲区管理。本文详细介绍了该工具的数学基础、系统架构、缓冲区映射以及实用的集成指南，供希望在 MetaTrader 5 中实现该工具的开发者参考。