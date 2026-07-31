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Индикаторы

Consecutive Bars (with history) - индикатор для MetaTrader 5

Ryan L Johnson
Ryan L Johnson

Ryan L Johnson

  • Futures & FX Strategist в  Silk Road Trading LLC
  • США
  • 5969
Я начал в школе после школы, в суровых условиях, когда был ребенком... Свиноферма, трейлерный парк, дрова и т. д., но компьютер Apple IIe попал ко мне в руки рано. Позже у меня оказалось больше дипломов, чем у термометра, и в 1999 году я начал торговать. Самыми ценными знаниями, которые мне помогли
7 кодов 13 тем 2893 комментария
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Опубликован:
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Я неоднократно видел на форуме, как трейдеры активно просят создать индикатор, подсчитывающий количество последовательных свечей (баров) с ростом и падением. Очевидно, что многие трейдеры используют или хотели бы использовать такой индикатор. Хотя я видел различные варианты для MT4, выбор для MT5, похоже, ограничен. Найденные мной индикаторы подсчета последовательных баров просто показывают текущее количество баров, которые формируются в текущем направлении движения цены. Поэтому я разработал этот индикатор Consecutive_Bars для MT5.

Главное преимущество этого индикатора заключается в том, что вы можете установить уровень на уровне наиболее часто встречающегося числа «ложных колебаний» — тем самым отфильтровывая эти ложные колебания из вашей торговли. Синяя линия индикатора отображает восходящие бары, а красная — нисходящие. При появлении одного бара, идущего в направлении, противоположном счету, линии индикатора (соответственно) возвращаются к уровню 0.

Индикатор обновлён до версии 1.50, которая включает 2 скользящих средних для определения моментов, когда цена превысила среднее количество последовательных восходящих баров и когда цена превысила среднее количество последовательных нисходящих баров, соответственно. В этой версии также устранены мерцание индикатора и ошибка переполнения стека. Нулевые значения игнорируются при расчёте скользящих средних. Более разумно исключать из среднего числа последовательных восходящих баров те бары, которые не являются восходящими, и то же самое делать с нисходящими барами. Также была повышена общая эффективность работы.


XAUUSDH1

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/74521

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