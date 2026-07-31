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Consecutive Bars (with history) - индикатор для MetaTrader 5
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Я неоднократно видел на форуме, как трейдеры активно просят создать индикатор, подсчитывающий количество последовательных свечей (баров) с ростом и падением. Очевидно, что многие трейдеры используют или хотели бы использовать такой индикатор. Хотя я видел различные варианты для MT4, выбор для MT5, похоже, ограничен. Найденные мной индикаторы подсчета последовательных баров просто показывают текущее количество баров, которые формируются в текущем направлении движения цены. Поэтому я разработал этот индикатор Consecutive_Bars для MT5.
Главное преимущество этого индикатора заключается в том, что вы можете установить уровень на уровне наиболее часто встречающегося числа «ложных колебаний» — тем самым отфильтровывая эти ложные колебания из вашей торговли. Синяя линия индикатора отображает восходящие бары, а красная — нисходящие. При появлении одного бара, идущего в направлении, противоположном счету, линии индикатора (соответственно) возвращаются к уровню 0.
Индикатор обновлён до версии 1.50, которая включает 2 скользящих средних для определения моментов, когда цена превысила среднее количество последовательных восходящих баров и когда цена превысила среднее количество последовательных нисходящих баров, соответственно. В этой версии также устранены мерцание индикатора и ошибка переполнения стека. Нулевые значения игнорируются при расчёте скользящих средних. Более разумно исключать из среднего числа последовательных восходящих баров те бары, которые не являются восходящими, и то же самое делать с нисходящими барами. Также была повышена общая эффективность работы.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/74521
Система контроля суточных убытков на уровне счета: когда ваши суточные убытки достигают настраиваемого порогового значения, система закрывает все позиции и отложенные ордера и удерживает счет в нулевом состоянии до следующего ежедневного сброса. Лимиты в процентах или денежной сумме, настраиваемое время сброса (по серверному времени), перетаскиваемая визуальная панель с индикатором в режиме реального времени, а также кнопки ручного закрытия всех позиций («CLOSE ALL») и блокировки («LOCK») с подтверждением щелчком мыши. Работает с любыми брокерами, инструментами, размерами счетов и валютами — с хеджированием и неттингом, без DLL-библиотек.SR Zone Scanner
Сканер зон поддержки и сопротивления на нескольких таймфреймах с оценкой силы и мгновенными оповещениями — M15, H1, H4, D1.
Обучающая панель MT5, которая отображает текущие цены по вертикали внутри четырёх формирующихся свечей и обобщает данные о расположении, рассеивании, направлении свечей и оставшемся времени.EA KCI Embeded Sniper
KCI Embedded Sniper — это алгоритмическое торговое решение, разработанное для высокоточного входа в рынок на разворотах. В отличие от традиционных советников, которые полагаются на внешние индикаторы (что часто приводит к десинхронизации потоков и задержкам), данный советник оснащен полностью встроенным движком Kinetic Compression Index (KCI). Благодаря переносу всей математической модели KCI — включая расчет коэффициентов скорости, кинетического смещения, дисперсии энергии и фазовой скорости — непосредственно в основную логику советника, нам удалось устранить «асинхронную задержку». Результатом стал молниеносный «снайперский» движок, который с точностью до микросекунд подтверждает исчерпание рынка (Singularity) и экстремумы импульса (Williams %R), работая исключительно на завершенных свечах, что гарантирует отсутствие перерисовки.