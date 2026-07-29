FoxWave Pip 值计算器是一款 轻量级但功能强大的 MT5 指标，它会在屏幕上始终显示一个简洁的面板，其中包含您进行交易并实现精准风险控制所需的一切功能——无需手动计算，也无需电子表格。

功能介绍

► 点值（1.00手）

显示当前图表交易品种以您的账户货币计价的实时点值。自动支持3位、4位、5位报价的经纪商，并兼容所有资产类别（外汇、指数、大宗商品、加密货币）。

► 建议手数

输入您期望的风险百分比和以点为单位的止损距离。该指标会即时计算出正确的手数，将您的风险控制在您期望的水平——并随每个价格跳动实时更新。

► 您的交易量 — 实际风险分析

输入任意自定义手数（例如 0.10），面板将显示：

该具体交易量的点值

相对于账户余额的实际风险百分比（基于您的止损距离）

以账户货币计的实际风险

通过颜色编码的反馈，您可以一目了然地判断所选仓位是否安全：

🟢 绿色 — 符合或低于您的目标风险

🟠 橙色 — 略高于您的目标风险（最多超出50%）

🔴 红色 — 远超您的目标风险

► 持仓监控

如果您在当前交易品种上有未平仓头寸，面板将显示：

未平仓合约数量（以手为单位）

当前盈亏点数

以账户货币计的浮动盈亏（含隔夜利息）

所有数值每秒自动更新（可配置）。

主要功能

适用于任何股票代码和任何券商

颜色、面板位置和刷新率均可完全自定义

零指标缓冲区——图表界面清爽无杂乱

CPU占用率极低（基于定时器，而非基于 tick）

简洁的深色面板设计——在任何图表背景上均清晰易读

输入

参数 描述 PanelX / PanelY 面板在图表上的位置 刷新间隔（秒） 更新间隔（默认：1 秒） 风险百分比 每笔交易的目标风险百分比 止损点数 用于计算手数的止损点数距离 MyVolume 用于分析的自定义手数 颜色 每个元素均可进行全彩自定义

适用人群？

任何希望即时、准确地计算风险规模，且无需在不同工具之间切换的交易者。特别适合需要在控制风险的同时快速做出决策的日内交易者和超短线交易者。