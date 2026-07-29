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程序库

Result - type-safe error handling for MQL5 without exceptions - MetaTrader 5程序库

Maksym Yaroslavovych Libovych
Maksym Yaroslavovych Libovych

Maksym Yaroslavovych Libovych

  • Software Engineer | .NET | MQL5 | NinjaTrader 在  Self-employed
  • 乌克兰
  • 185
MQL5 Developer — Expert Advisors & Custom Indicators | NinjaTrader, QuantConnect
• I build and maintain algorithmic trading systems in MQL5 — Expert Advisors, custom indicators, and strategy backtesting/optimization.
1 代码
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54
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已发布:
\MQL5\Include\Common\
ErrorHandling.mqh (7.61 KB) 预览
\MQL5\Include\
MqlError.mqh (8.26 KB) 预览
\MQL5\Scripts\
ResultDemo.mq5 (4.17 KB) 预览
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目的

此包含文件为 MQL5 提供了一种“成功或错误”的返回类型，因此函数可以明确地报告成功或失败，而无需通过全局的GetLastError()/ResetLastError() 状态——后者容易被遗忘、容易被覆盖，并且会强制使用输出参数和“魔法”返回值。


功能说明

函数返回一个对象，该对象要么包含一个值，要么包含一个错误；调用方在使用该值之前必须进行检查。

  • ResultValue<T> 用于值类型（数字、结构体）。
  • Result<T> 适用于通过指针持有的对象（类）的相同契约。
  • Error 一个轻量级结构体（代码 + 描述）；代码通过 EnumToString 映射为可读名称。
  • MQLError 针对 GetLastError / ResetLastError / SetUserError 的轻量级封装。
  • 宏 — TRY RETURN_ON_ERROR PRINT_ON_ERROR RETURN_SAME_ON_ERROR RESULT_ON_ERROR 用于在无需冗余代码的情况下传播早期返回。
  • 可选回调 — Then Match MapError 它们接受顶级函数或静态函数；MQL5 不支持闭包）。

访问器： Value ()、 ValueOr (fallback)、 CurrentError ()、 IsError ()。

用法

错误处理

// 阶段函数（顶级函数——MQL5 不支持闭包）
ResultValue<double> EnsurePositive(const double &value)
{
   if (value <= 0.0)
   {
      return ResultValue<double>::Fail("price must be positive");
   }
   return ResultValue<double>::Ok(value);
}

ResultValue<double> ToPips(const double &price)
{
   return ResultValue<double>::Ok(price / _Point);
}

Error Describe(const Error &error)
{
   return Error::Create(error.code, "pipeline failed: " + error.description);
}

void OnOk(const double &value)  { PrintFormat("[pipeline] result = %.1f pips", value); }
void OnFail(const Error &error) { PrintFormat("[pipeline] %s", error.description); }

// 处理流程：读取 -> 验证 -> 转换 -> （标注错误） -> 处理
void RunPipeline()
{
   SymbolDouble("EURUSD", SYMBOL_BID)
      .Then(EnsurePositive)
      .Then(ToPips)
      .MapError(Describe)
      .Match(OnOk, OnFail);
}

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/74427

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