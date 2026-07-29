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Result - type-safe error handling for MQL5 without exceptions - MetaTrader 5程序库
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目的
此包含文件为 MQL5 提供了一种“成功或错误”的返回类型，因此函数可以明确地报告成功或失败，而无需通过全局的GetLastError()/ResetLastError() 状态——后者容易被遗忘、容易被覆盖，并且会强制使用输出参数和“魔法”返回值。
功能说明
函数返回一个对象，该对象要么包含一个值，要么包含一个错误；调用方在使用该值之前必须进行检查。
- ResultValue<T> — 用于值类型（数字、结构体）。
- Result<T> — 适用于通过指针持有的对象（类）的相同契约。
- Error — 一个轻量级结构体（代码 + 描述）；代码通过 EnumToString 映射为可读名称。
- MQLError — 针对 GetLastError / ResetLastError / SetUserError 的轻量级封装。
- 宏 — TRY 、 RETURN_ON_ERROR 、 PRINT_ON_ERROR 、 RETURN_SAME_ON_ERROR 、 RESULT_ON_ERROR — 用于在无需冗余代码的情况下传播早期返回。
- 可选回调 — Then 、 Match 、 MapError （ 它们接受顶级函数或静态函数；MQL5 不支持闭包）。
访问器： Value ()、 ValueOr (fallback)、 CurrentError ()、 IsError ()。
用法
// 阶段函数（顶级函数——MQL5 不支持闭包） ResultValue<double> EnsurePositive(const double &value) { if (value <= 0.0) { return ResultValue<double>::Fail("price must be positive"); } return ResultValue<double>::Ok(value); } ResultValue<double> ToPips(const double &price) { return ResultValue<double>::Ok(price / _Point); } Error Describe(const Error &error) { return Error::Create(error.code, "pipeline failed: " + error.description); } void OnOk(const double &value) { PrintFormat("[pipeline] result = %.1f pips", value); } void OnFail(const Error &error) { PrintFormat("[pipeline] %s", error.description); } // 处理流程：读取 -> 验证 -> 转换 -> （标注错误） -> 处理 void RunPipeline() { SymbolDouble("EURUSD", SYMBOL_BID) .Then(EnsurePositive) .Then(ToPips) .MapError(Describe) .Match(OnOk, OnFail); }
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/74427
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