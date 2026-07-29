目的

此包含文件为 MQL5 提供了一种“成功或错误”的返回类型，因此函数可以明确地报告成功或失败，而无需通过全局的GetLastError()/ResetLastError() 状态——后者容易被遗忘、容易被覆盖，并且会强制使用输出参数和“魔法”返回值。

功能说明

函数返回一个对象，该对象要么包含一个值，要么包含一个错误；调用方在使用该值之前必须进行检查。

ResultValue<T> — 用于值类型（数字、结构体）。

ResultValue<T> 用于值类型（数字、结构体）。 Result<T> — 适用于通过指针持有的对象（类）的相同契约。

适用于通过指针持有的对象（类）的相同契约。 Error — 一个轻量级结构体（代码 + 描述）；代码通过 EnumToString 映射为可读名称。

一个轻量级结构体（代码 + 描述）；代码通过 EnumToString 映射为可读名称。 MQLError — 针对 GetLastError / ResetLastError / SetUserError 的轻量级封装。

针对 GetLastError / ResetLastError / SetUserError 的轻量级封装。 宏 — TRY 、 RETURN_ON_ERROR 、 PRINT_ON_ERROR 、 RETURN_SAME_ON_ERROR 、 RESULT_ON_ERROR — 用于在无需冗余代码的情况下传播早期返回。

、 、 、 、 用于在无需冗余代码的情况下传播早期返回。 可选回调 — Then 、 Match 、 MapError （ 它们接受顶级函数或静态函数；MQL5 不支持闭包）。

访问器： Value ()、 ValueOr (fallback)、 CurrentError ()、 IsError ()。

用法



