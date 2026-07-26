Калькулятор спреда создан для того, чтобы трейдер мог узнать и обратить внимание на текущий спред валютной пары на графике. Это позволяет трейдеру избежать открытия сделки при расширенном спреде, что может привести к ненужным убыткам.

Представьте, что вы открываете сделку со спрэдом в 50 пунктов на момент входа и намерены получить прибыль в размере 40 или 50 пунктов.

Это означает, что вам понадобится 90 пунктов, чтобы выйти в плюс, но калькулятор спасет трейдера от входа в такую сделку с завышенным спредом!

Вы можете установить максимальный спред, при котором вы всегда будете открывать сделку; все, что превышает этот уровень, для вас недопустимо.

Если спред превышает установленный вами максимальный уровень для открытия сделки, индикатор отображается КРАСНЫМ цветом, чтобы привлечь внимание трейдера.

Он меняется на ЗЕЛЕНЫЙ, чтобы дать трейдеру понять, что ситуация безопасна, если текущий спред находится в пределах максимального значения, установленного трейдером также во внешних параметрах.





ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ НАСТРОЕК, ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ТРЕЙДЕРА:





КАК ОТОБРАЖАЮТСЯ НА ГРАФИКЕ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ СПРЕД:

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ СПРЕД ОТОБРАЖАЕТСЯ ЗЕЛЕНЫМ ЦВЕТОМ:





ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ СПРЕД ОТОБРАЖАЕТСЯ КРАСНЫМ ЦВЕТОМ:





Все настройки описаны простым и понятным языком, и их значение не вызывает сомнений.

Воспользуйтесь этим инструментом, чтобы уберечься от неблагоприятного спреда, который может неожиданно испортить ваш торговый день.