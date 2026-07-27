该指标是一个将支撑位和阻力位构建为价格区域而非精确水平线的示例。

它首先基于已确认的枢轴高点和低点，随后根据ATR计算出的距离将附近的枢轴点合并，因此该逻辑可适应不同的交易品种和时间周期。

每个区域的评分由三个部分组成：

- 该区域内被归类的价格反应次数

- 这些反应发生后价格的波动幅度

- 该区域最近一次被测试的时间

仅绘制排名最高的区域。位于当前价格下方的区域显示为支撑位，上方区域则显示为阻力位。

该代码主要旨在为希望在不使用固定聚类数量的情况下尝试价格水平聚类的开发者提供一个起点。

值得注意的一点限制是：支撑位和阻力位是根据其相对于当前价格的位置进行分类的。更高级的版本可以在确认突破并经过回测后，再改变该区域的角色。



