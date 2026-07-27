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ATR Ranked Support and Resistance Zones - MetaTrader 5脚本
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该指标是一个将支撑位和阻力位构建为价格区域而非精确水平线的示例。
它首先基于已确认的枢轴高点和低点，随后根据ATR计算出的距离将附近的枢轴点合并，因此该逻辑可适应不同的交易品种和时间周期。
每个区域的评分由三个部分组成：
- 该区域内被归类的价格反应次数
- 这些反应发生后价格的波动幅度
- 该区域最近一次被测试的时间
仅绘制排名最高的区域。位于当前价格下方的区域显示为支撑位，上方区域则显示为阻力位。
该代码主要旨在为希望在不使用固定聚类数量的情况下尝试价格水平聚类的开发者提供一个起点。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/74421
OnChart Candle Countdown Clock
“图表内K线倒计时”是一个简单的指标，用于显示任意时间周期内最后一根K线的倒计时。Spread Calculator
点差计算器旨在在图表上显示任何货币对的当前点差。
V1N1 LONNY MT5
亚洲区间突破日间交易自动交易系统。支持多品种交易，时间周期为M15/M30/H1。在伦敦交易时段开始前，根据PSAR + MACD + 随机指标的信号，在亚洲交易时段的预设区间外设置挂单止损单，并自动处理伦敦/纽约夏令时调整，支持结构化止损、追踪止损和盈亏平衡止损。SimpleTradeStats
已平仓交易的统计数据。 该指标显示交易结果，并按“魔术号码”进行筛选。