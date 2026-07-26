OnChart 蜡烛图倒计时钟适用于所有时间周期。





以下是相关参数，您可以在此选择自己喜欢的设置，以调整其在图表上的显示效果。





图表上的显示效果。非常实用，且不占用太多空间。











安装和使用都很简单。

功能

1. 字体颜色：您可以将图表上时钟文字的颜色更改为您喜欢的颜色。

2. 字体大小：同样，您也可以根据喜好自由调整图表上文字的大小，轻松无压力。

3. 左右移动：此功能用于控制图表上时钟的位置。可通过此功能将其向左或向右移动。

4. 上下移动：您可以根据个人喜好，使用此功能将时钟在图表上向上或向下移动。

5. 蜡烛图时钟位置：此选项可让您决定将时钟放置在图表的任意角落。

功能内容仅此而已。



