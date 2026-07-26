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OnChart Candle Countdown Clock - MetaTrader 5脚本
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OnChart 蜡烛图倒计时钟适用于所有时间周期。
以下是相关参数，您可以在此选择自己喜欢的设置，以调整其在图表上的显示效果。
图表上的显示效果。非常实用，且不占用太多空间。
安装和使用都很简单。
功能
1. 字体颜色：您可以将图表上时钟文字的颜色更改为您喜欢的颜色。
2. 字体大小：同样，您也可以根据喜好自由调整图表上文字的大小，轻松无压力。
3. 左右移动：此功能用于控制图表上时钟的位置。可通过此功能将其向左或向右移动。
4. 上下移动：您可以根据个人喜好，使用此功能将时钟在图表上向上或向下移动。
5. 蜡烛图时钟位置：此选项可让您决定将时钟放置在图表的任意角落。
功能内容仅此而已。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/74382
Spread Calculator
点差计算器旨在在图表上显示任何货币对的当前点差。Simple EMA Cross EA with SL/TP and Magic Number
这是一个基于两条EMA（快线和慢线）交叉的简单专家顾问，支持自定义止损、止盈、手数和魔术号码。
ATR Ranked Support and Resistance Zones
一款教育性MT5指标，它基于已确认的枢轴点构建价格区间的支撑位和阻力位。通过基于ATR的距离将附近的反应点合并，然后根据反复测试、拒绝强度和时间新旧程度进行排序。仅显示最强的价格区间，以确保图表的可读性。V1N1 LONNY MT5
亚洲区间突破日间交易自动交易系统。支持多品种交易，时间周期为M15/M30/H1。在伦敦交易时段开始前，根据PSAR + MACD + 随机指标的信号，在亚洲交易时段的预设区间外设置挂单止损单，并自动处理伦敦/纽约夏令时调整，支持结构化止损、追踪止损和盈亏平衡止损。