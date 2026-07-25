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Simple EMA Cross EA with SL/TP and Magic Number - эксперт для MetaTrader 5
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Данный советник реализует классическую стратегию пересечения скользящих средних. Он открывает позицию на покупку, когда быстрая EMA пересекает медленную EMA сверху, и позицию на продажу, когда быстрая EMA пересекает медленную EMA снизу. Сигналы оцениваются при закрытии каждой новой свечи, чтобы избежать повторных сделок в пределах одного бара.
Входные параметры:
- Период быстрой EMA (по умолчанию: 9)
- Период медленной EMA (по умолчанию: 21)
- Стоп-лосс в пунктах (по умолчанию: 300, установите значение 0, чтобы отключить)
- Тейк-профит в пунктах (по умолчанию: 600, установите значение 0, чтобы отключить)
- Фиксированный размер лота (по умолчанию: 0,10)
- Магическое число (уникальный идентификатор для сделок, открываемых этим советником)
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/74135
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