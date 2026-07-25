Программа с открытым исходным кодом для регистрации спредов на платформе MT5 с расчетом среднего значения, P50, P90, P95, P99, максимального спреда, оповещениями и экспортом в формат CSV.

Spread Meter — инструмент для отслеживания спреда по одному символу в режиме реального времени с записью максимальных и минимальных значений Spread Meter от Fox Wave — это лаконичная панель инструментов для одного символа, которая отображает спред по выбранному вами символу на графике в режиме реального времени, а также постоянно фиксирует самые широкие и самые узкие значения спреда за всю историю — с точными временными метками.