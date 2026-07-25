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Simple EMA Cross EA with SL/TP and Magic Number - эксперт для MetaTrader 5

Edgar Alexis Benitez
Edgar Alexis Benitez

Edgar Alexis Benitez

  • MQL5 Expert Advisor & Indicator Developer | Risk-Managed Trading Systems в  Freelance
  • Аргентина
  • 1104
5 (3)
MetaTrader 5 (MQL5) Expert Advisor & Indicator Developer
I'm both a trader and a developer — and that's the difference. I don't just write code; I understand how a strategy works, what proper risk management looks like, and what you actually need when you trade.
1 код
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Рейтинг:
(3)
Опубликован:
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BACTEST Данный советник реализует классическую стратегию пересечения скользящих средних. Он открывает позицию на покупку, когда быстрая EMA пересекает медленную EMA сверху, и позицию на продажу, когда быстрая EMA пересекает медленную EMA снизу. Сигналы оцениваются при закрытии каждой новой свечи, чтобы избежать повторных сделок в пределах одного бара.

Входные параметры:

  • Период быстрой EMA (по умолчанию: 9)
  • Период медленной EMA (по умолчанию: 21)
  • Стоп-лосс в пунктах (по умолчанию: 300, установите значение 0, чтобы отключить)
  • Тейк-профит в пунктах (по умолчанию: 600, установите значение 0, чтобы отключить)
  • Фиксированный размер лота (по умолчанию: 0,10)
  • Магическое число (уникальный идентификатор для сделок, открываемых этим советником)

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/74135

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