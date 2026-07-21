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我需要一位专家来验证一个交易思路。在选择开仓信号时，我最终选定了福斯特-斯图尔特指标。该指标能显示趋势的方向和强度。 核心理念是：当趋势达到特定数值时，其方向将发生逆转。对于买入和卖出头寸，采用了不同的指标参数。这使得交易能够考虑到价格上涨与下跌走势的不对称性。 针对每种仓位类型，采用了三种不同周期（日内、周内和月内）的趋势指标。 止损和止盈的计算是自动进行的，并取决于价格水平。为降低对保证金的压力，采用了最佳价格过滤器：仅当当前开仓价格低于/高于已开仓头寸的开仓价格时，才开立买入/卖出头寸。
优化基于EURUSD货币对、H1时间周期，时间范围为2025年1月1日至2026年5月31日。
参数筛选针对每个信号分别进行。针对买入头寸，获得了以下结果。
卖出头寸的结果如下。
所有策略的综合结果。
请注意，本次优化并非旨在创建一个运行稳定的专家顾问。另一方面，对趋势判别标准进行深入研究，有望生成相对精准的交易信号。此外，利用该标准进行自动计算的做法也完全合理。
专家顾问参数：
- Slippage- 允许的价格滑点。
- PeriodBuy- 用于开立买入仓位的趋势周期，数值不小于3。
- LevelBuy- 开仓的价位。最大允许值为PeriodBuy-1。
对于卖单，参数设置与此类似。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/74208
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