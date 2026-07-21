“掉期费率显示器”会在一个简洁、采用颜色编码的面板中，实时显示您当前图表符号的卖出和买入掉期费率——并在您的经纪商调整任一费率时立即向您发出提醒。

日波动范围追踪器——实时显示今日波动范围与平均日波动范围的对比。 日波动范围追踪器让您一目了然地了解该交易品种今日已实现的波动幅度占其典型日波动幅度的比例，从而帮助您判断当日行情是否仍有上涨空间，还是已趋于疲软。