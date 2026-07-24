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Индикаторы

Confirmed Swing Points Helper - индикатор для MetaTrader 5

Talal N Z Aljarusha
Talal N Z Aljarusha

Talal N Z Aljarusha

  • Developer в  United Arab Emirates
  • ОАЭ
  • 3080
4.5 (9)
Building innovative trading technologies that empower traders to better understand financial markets, improve decision-making, and optimize their trading workflows.
Every solution is designed with a strong focus on reliability, performance, usability, and continuous innovation.
2 продукта 5 кодов 1 тема 7 комментариев
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(2)
Опубликован:
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«Confirmed Swing Points Helper» — это небольшой обучающий индикатор для MetaTrader 5. Он отмечает подтвержденные максимумы и минимумы колебаний непосредственно на графике, а затем обозначает принятые пивоты буквами HH, HL, LH или LL.

Идея, лежащая в основе кода, намеренно проста. Максимум колебания считается подтвержденным только в том случае, если его значение превышает настраиваемое количество баров как слева, так и справа. Минимум колебания считается подтвержденным только в том случае, если его значение ниже, чем у того же количества окружающих баров. Благодаря этому сигнал является подтвержденным, а не прогнозным.

Поскольку индикатор ожидает появления баров с правой стороны от пивота, отметки появляются с естественной задержкой. Это ожидаемое поведение для логики свинг-анализа без перерисовки и полезно при изучении рыночной структуры после подтверждения.

Код сохраняет последний принятый пивот-максимум и последний принятый пивот-минимум. Новые пивоты-максимумы сравниваются с предыдущим максимумом и помечаются как HH или LH. Новые пивоты-минимумы сравниваются с предыдущим минимумом и помечаются как HL или LL.

Входные данные:

  • InpDepth — количество баров, используемых с каждой стороны от опорной точки.
  • InpMinDistancePoints — опциональное минимальное расстояние между точками разворота одного типа.
  • InpShowLabels — включает или отключает текстовые метки HH, HL, LH и LL.
  • InpHighColor — цвет, используемый для стрелок и меток «максимума колебания».
  • InpLowColor — цвет, используемый для стрелок и меток минимумов колебаний.
  • InpFontSize — размер текста для меток.
  • InpObjectPrefix — префикс, используемый для имен объектов графика.

Это не является полноценной торговой системой и не генерирует рекомендаций по покупке или продаже. Она предназначена в качестве удобной отправной точки для разработчиков, желающих изучить проверенную логику свинг-трейдинга, создавать инструменты для анализа структуры рынка или сравнивать внутренние и внешние концепции рыночной структуры в MQL5.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/74206

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