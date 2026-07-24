Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Confirmed Swing Points Helper - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 166
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
- InpDepth — количество баров, используемых с каждой стороны от опорной точки.
- InpMinDistancePoints — опциональное минимальное расстояние между точками разворота одного типа.
- InpShowLabels — включает или отключает текстовые метки HH, HL, LH и LL.
- InpHighColor — цвет, используемый для стрелок и меток «максимума колебания».
- InpLowColor — цвет, используемый для стрелок и меток минимумов колебаний.
- InpFontSize — размер текста для меток.
- InpObjectPrefix — префикс, используемый для имен объектов графика.
Это не является полноценной торговой системой и не генерирует рекомендаций по покупке или продаже. Она предназначена в качестве удобной отправной точки для разработчиков, желающих изучить проверенную логику свинг-трейдинга, создавать инструменты для анализа структуры рынка или сравнивать внутренние и внешние концепции рыночной структуры в MQL5.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/74206
Нативный скрипт на языке MQL5, который анализирует структуру просадок счета, а не только отдельный показатель «максимальной просадки». Он считывает кривую дневного капитала (CSV-файл с датами и дневной прибылью/убытком), восстанавливает кривую отрицательного баланса и разбивает её на отдельные эпизоды просадок с указанием их глубины, продолжительности и времени восстановления. Затем он выводит показатели Ulcer Index, Pain Index, Recovery Factor и время, проведённое в зоне убыточности, а также объединяет их в единый показатель устойчивости (от A+ до F) с рекомендациями, отображаемыми на вкладке «Эксперты». Не использует внешних библиотек; если файл не найден, скрипт генерирует примерную кривую, поэтому работает сразу после установки.Premium Discount Range Mapper
Легкий обучающий индикатор для MetaTrader 5, который отображает зоны «Премиум», «Равновесие» и «Дисконт» на основе выбранного рыночного диапазона.
Spread Meter — инструмент для отслеживания спреда по одному символу в режиме реального времени с записью максимальных и минимальных значений Spread Meter от Fox Wave — это лаконичная панель инструментов для одного символа, которая отображает спред по выбранному вами символу на графике в режиме реального времени, а также постоянно фиксирует самые широкие и самые узкие значения спреда за всю историю — с точными временными метками.RealCost Spread P95 Logger MT5
Программа с открытым исходным кодом для регистрации спредов на платформе MT5 с расчетом среднего значения, P50, P90, P95, P99, максимального спреда, оповещениями и экспортом в формат CSV.