



Идея, лежащая в основе кода, намеренно проста. Максимум колебания считается подтвержденным только в том случае, если его значение превышает настраиваемое количество баров как слева, так и справа. Минимум колебания считается подтвержденным только в том случае, если его значение ниже, чем у того же количества окружающих баров. Благодаря этому сигнал является подтвержденным, а не прогнозным.





Поскольку индикатор ожидает появления баров с правой стороны от пивота, отметки появляются с естественной задержкой. Это ожидаемое поведение для логики свинг-анализа без перерисовки и полезно при изучении рыночной структуры после подтверждения.





Код сохраняет последний принятый пивот-максимум и последний принятый пивот-минимум. Новые пивоты-максимумы сравниваются с предыдущим максимумом и помечаются как HH или LH. Новые пивоты-минимумы сравниваются с предыдущим минимумом и помечаются как HL или LL.





Входные данные:





InpDepth — количество баров, используемых с каждой стороны от опорной точки.

InpMinDistancePoints — опциональное минимальное расстояние между точками разворота одного типа.

InpShowLabels — включает или отключает текстовые метки HH, HL, LH и LL.

InpHighColor — цвет, используемый для стрелок и меток «максимума колебания».

InpLowColor — цвет, используемый для стрелок и меток минимумов колебаний.

InpFontSize — размер текста для меток.

InpObjectPrefix — префикс, используемый для имен объектов графика.





Это не является полноценной торговой системой и не генерирует рекомендаций по покупке или продаже. Она предназначена в качестве удобной отправной точки для разработчиков, желающих изучить проверенную логику свинг-трейдинга, создавать инструменты для анализа структуры рынка или сравнивать внутренние и внешние концепции рыночной структуры в MQL5.

«Confirmed Swing Points Helper» — это небольшой обучающий индикатор для MetaTrader 5. Он отмечает подтвержденные максимумы и минимумы колебаний непосредственно на графике, а затем обозначает принятые пивоты буквами HH, HL, LH или LL.