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Spread Meter - индикатор для MetaTrader 5
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Spread Meter — инструмент для отслеживания спреда по одному символу в режиме реального времени с записью максимальных и минимальных значений
Spread Meter от Fox Wave — это лаконичная панель инструментов для одного символа, которая отображает спред текущего символа на графике в режиме реального времени, а также постоянно фиксирует самые широкие и самые узкие значения спреда за всю историю — с точными временными метками.
Ключевые особенности:
Лаконичная панель с фирменным дизайном, отображающая спред для символа на вашем графике в режиме реального времени — никакой настройки, просто прикрепите и работайте
Записывает как МАКС (самый широкий), так и МИН (самый узкий) спред независимо друг от друга, с указанием точной даты и времени установления каждого рекорда
Значения обновляются только при побитии нового рекорда — так что у вас всегда будет постоянная история наихудших и наилучших условий спреда для вашего символа
Мгновенная визуальная подсветка сигнализирует о том, что зафиксирован новый максимальный или минимальный спред
Полностью настраиваемые цвета, положение панели и частота обновления
Легкая — практически не нагружает процессор, идеально подходит для работы на каждом графике, по которому вы торгуете
Четкий, современный дизайн с тёмной панелью, который подходит к любой теме графика
Идеально подходит для обнаружения скачков спреда во время выхода новостей, в сессиях с низкой ликвидностью или просто для понимания того, насколько действительно надёжны котировки вашего брокера по наблюдаемому вами символу — с одного взгляда, без необходимости ручного отслеживания.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/74181
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