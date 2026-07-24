



Spread Meter — инструмент для отслеживания спреда по одному символу в режиме реального времени с записью максимальных и минимальных значений

Spread Meter от Fox Wave — это лаконичная панель инструментов для одного символа, которая отображает спред текущего символа на графике в режиме реального времени, а также постоянно фиксирует самые широкие и самые узкие значения спреда за всю историю — с точными временными метками.





Ключевые особенности:



Лаконичная панель с фирменным дизайном, отображающая спред для символа на вашем графике в режиме реального времени — никакой настройки, просто прикрепите и работайте

Записывает как МАКС (самый широкий), так и МИН (самый узкий) спред независимо друг от друга, с указанием точной даты и времени установления каждого рекорда

Значения обновляются только при побитии нового рекорда — так что у вас всегда будет постоянная история наихудших и наилучших условий спреда для вашего символа

Мгновенная визуальная подсветка сигнализирует о том, что зафиксирован новый максимальный или минимальный спред

Полностью настраиваемые цвета, положение панели и частота обновления

Легкая — практически не нагружает процессор, идеально подходит для работы на каждом графике, по которому вы торгуете

Четкий, современный дизайн с тёмной панелью, который подходит к любой теме графика



Идеально подходит для обнаружения скачков спреда во время выхода новостей, в сессиях с низкой ликвидностью или просто для понимания того, насколько действительно надёжны котировки вашего брокера по наблюдаемому вами символу — с одного взгляда, без необходимости ручного отслеживания.