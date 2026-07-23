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Premium Discount Range Mapper - индикатор для MetaTrader 5
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Premium Discount Range Mapper — это обучающий индикатор MetaTrader 5, предназначенный для отображения выбранного ценового диапазона в виде зон «Премиум», «Равновесие» и «Дисконт».
Цель этого инструмента — предоставить трейдерам наглядную визуальную ориентировку при анализе рыночного контекста. Трейдер может определить активный диапазон вручную или позволить индикатору рассчитать его автоматически на основе выбранного периода анализа.
После определения диапазона индикатор отображает его верхнюю часть как зону «Премиум», средний уровень — как зону «Равновесия», а нижнюю часть — как зону «Дисконта». Сами по себе эти зоны не являются торговыми сигналами. Они служат лишь визуальными ориентирами для ручного анализа.
Основные особенности:
- Зона «Премиум»
- Уровень равновесия 50%
- Зона «Discount»
- Максимум и минимум диапазона
- Дополнительные контрольные уровни 25% и 75%
- Выбор диапазона вручную или автоматически
Логика ввода:
если значения параметров «Верхний предел диапазона» и «Нижний предел диапазона» оставлены равными 0, индикатор использует максимальное значение максимума и минимальное значение минимума за выбранный период обратного просмотра. Если пользователь вводит значения вручную, индикатор вычерчивает зоны на основе этих пользовательских уровней.
Данный индикатор предназначен для изучения графиков и образовательного анализа. Он не открывает сделок, не дает сигналов на покупку или продажу, не прогнозирует направление рынка и не гарантирует результатов.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/74286
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