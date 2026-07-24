



该指标的代码设计理念刻意保持简单。只有当波段高点的价位在左右两侧均高于可配置的K线数量时，该波段高点才会被确认；只有当波段低点的价位低于周围相同数量的K线时，该波段低点才会被确认。这使得该信号属于“已确认”而非“预测性”信号。





由于该指标需要等待枢轴点右侧的K线数据，标记会出现自然的延迟。这是非重绘型波段逻辑的预期行为，在确认信号后研究市场结构时非常有用。





该代码会保存最近被接受的高点枢轴和最近被接受的低点枢轴。新的高点枢轴会与前一个高点进行比较，并标记为HH或LH；新的低点枢轴会与前一个低点进行比较，并标记为HL或LL。





输入：





InpDepth - 枢轴点两侧各使用的柱线数量。

InpMinDistancePoints - 可选参数，指定同类型枢轴点之间的最小距离。

InpShowLabels - 启用或禁用 HH、HL、LH 和 LL 文本标签。

InpHighColor - 用于波段高点箭头和标签的颜色。

InpLowColor - 用于波动低点箭头和标签的颜色。

InpFontSize - 标签的文字大小。

InpObjectPrefix - 图表对象名称的前缀。





这并非一个完整的交易系统，也不会生成买入或卖出建议。它旨在为希望研究经验证的震荡逻辑、构建结构分析工具，或在 MQL5 中比较内部与外部市场结构理念的开发者提供一个简洁的起点。

“已确认波段点辅助工具”是一款适用于MetaTrader 5的小型教育型指标。它会直接在图表上标注已确认的波段高点和波段低点，并将确认的枢轴点标记为HH、HL、LH或LL。