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Confirmed Swing Points Helper - MetaTrader 5脚本
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“已确认波段点辅助工具”是一款适用于MetaTrader 5的小型教育型指标。它会直接在图表上标注已确认的波段高点和波段低点，并将确认的枢轴点标记为HH、HL、LH或LL。
该指标的代码设计理念刻意保持简单。只有当波段高点的价位在左右两侧均高于可配置的K线数量时，该波段高点才会被确认；只有当波段低点的价位低于周围相同数量的K线时，该波段低点才会被确认。这使得该信号属于“已确认”而非“预测性”信号。
由于该指标需要等待枢轴点右侧的K线数据，标记会出现自然的延迟。这是非重绘型波段逻辑的预期行为，在确认信号后研究市场结构时非常有用。
该代码会保存最近被接受的高点枢轴和最近被接受的低点枢轴。新的高点枢轴会与前一个高点进行比较，并标记为HH或LH；新的低点枢轴会与前一个低点进行比较，并标记为HL或LL。
输入：
- InpDepth - 枢轴点两侧各使用的柱线数量。
- InpMinDistancePoints - 可选参数，指定同类型枢轴点之间的最小距离。
- InpShowLabels - 启用或禁用 HH、HL、LH 和 LL 文本标签。
- InpHighColor - 用于波段高点箭头和标签的颜色。
- InpLowColor - 用于波动低点箭头和标签的颜色。
- InpFontSize - 标签的文字大小。
- InpObjectPrefix - 图表对象名称的前缀。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/74206
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