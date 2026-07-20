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Индикаторы

Daily Range Tracker - индикатор для MetaTrader 5

Zbynek Liska
Zbynek Liska

Zbynek Liska

4.3 (3)
30 продуктов 8 кодов 22 темы 59 комментариев
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Рейтинг:
(2)
Опубликован:
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FoxWave Daily Range Tracker — динамическое сравнение сегодняшнего диапазона с среднесуточным диапазоном

FoxWave Daily Range Tracker от Fox Wave позволяет с первого взгляда увидеть, какая часть типичного дневного колебания цены данного инструмента уже произошла сегодня, что помогает вам оценить, осталось ли у дня пространство для дальнейшего движения или оно уже исчерпано.

Основные функции:

  • Текущие максимум и минимум для выбранного символа на графике, обновляемые в режиме реального времени
  • Диапазон за сегодня, автоматически рассчитываемый в пунктах, с правильной обработкой размера пункта как для 3/5-значных, так и для стандартных брокеров, включая пары с йеной
  • Средний дневной диапазон (ADR), рассчитанный за настраиваемый период (по умолчанию 14 дней) с использованием только полностью закрытых дневных баров
  • Визуальный индикатор «Использованный диапазон, %» с цветной полосой прогресса — зелёный при значении ниже 60%, жёлтый — 60–90%, красный — выше 90% — чтобы вы мгновенно понимали, только ли начинается движение или оно уже растянулось
  • Удобная панель с одним символом, не требующая настройки — просто прикрепите её к любому графику
  • Полностью настраиваемые цвета, положение панели и частота обновления
  • Ненавязчивый — минимальное использование ресурсов процессора, можно безопасно запускать одновременно на всех графиках

Идеально подходит для дейтрейдеров и скальперов, которым нужно быстро определить, остался ли у инструмента диапазон для торговли, а также для свинг-трейдеров, решающих, есть ли у прорыва реальный потенциал для продолжения движения.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/74185

003 - Weekly Day Reversal 003 - Weekly Day Reversal

Советник с открытым исходным кодом для тестирования эффектов разворота и продолжения тренда в зависимости от дня недели. Создан для систематических исследований, проверки стратегий и дальнейшей разработки сообществом MQL5.

Session Boxes Session Boxes

Session Boxes — это пользовательский индикатор для MetaTrader 5, который выводит на график прямоугольные блоки с цветовой маркировкой, отображающие диапазон максимумов и минимумов азиатской, лондонской и нью-йоркской торговых сессий. Индикатор использует данные таймфрейма H1 и поддерживает настройку часов сессий в формате GMT, а также параметр смещения по отношению к серверу брокера.

Swap Meter Swap Meter

Swap Meter отображает текущие ставки свопа на ПРОДАЖУ и ПОКУПКУ для выбранного вами символа на графике в удобной панели с цветовой маркировкой — и мгновенно уведомляет вас, как только ваш брокер изменит любую из этих ставок.

FVG Imbalance Marker Helper FVG Imbalance Marker Helper

Небольшой обучающий индикатор для MetaTrader 5, который выделяет на графике простые бычьи и медвежьи «разрывы справедливой стоимости» из трёх свечей.