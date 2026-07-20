Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Daily Range Tracker - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 191
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
FoxWave Daily Range Tracker — динамическое сравнение сегодняшнего диапазона с среднесуточным диапазоном
FoxWave Daily Range Tracker от Fox Wave позволяет с первого взгляда увидеть, какая часть типичного дневного колебания цены данного инструмента уже произошла сегодня, что помогает вам оценить, осталось ли у дня пространство для дальнейшего движения или оно уже исчерпано.
Основные функции:
- Текущие максимум и минимум для выбранного символа на графике, обновляемые в режиме реального времени
- Диапазон за сегодня, автоматически рассчитываемый в пунктах, с правильной обработкой размера пункта как для 3/5-значных, так и для стандартных брокеров, включая пары с йеной
- Средний дневной диапазон (ADR), рассчитанный за настраиваемый период (по умолчанию 14 дней) с использованием только полностью закрытых дневных баров
- Визуальный индикатор «Использованный диапазон, %» с цветной полосой прогресса — зелёный при значении ниже 60%, жёлтый — 60–90%, красный — выше 90% — чтобы вы мгновенно понимали, только ли начинается движение или оно уже растянулось
- Удобная панель с одним символом, не требующая настройки — просто прикрепите её к любому графику
- Полностью настраиваемые цвета, положение панели и частота обновления
- Ненавязчивый — минимальное использование ресурсов процессора, можно безопасно запускать одновременно на всех графиках
Идеально подходит для дейтрейдеров и скальперов, которым нужно быстро определить, остался ли у инструмента диапазон для торговли, а также для свинг-трейдеров, решающих, есть ли у прорыва реальный потенциал для продолжения движения.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/74185
Советник с открытым исходным кодом для тестирования эффектов разворота и продолжения тренда в зависимости от дня недели. Создан для систематических исследований, проверки стратегий и дальнейшей разработки сообществом MQL5.Session Boxes
Session Boxes — это пользовательский индикатор для MetaTrader 5, который выводит на график прямоугольные блоки с цветовой маркировкой, отображающие диапазон максимумов и минимумов азиатской, лондонской и нью-йоркской торговых сессий. Индикатор использует данные таймфрейма H1 и поддерживает настройку часов сессий в формате GMT, а также параметр смещения по отношению к серверу брокера.
Swap Meter отображает текущие ставки свопа на ПРОДАЖУ и ПОКУПКУ для выбранного вами символа на графике в удобной панели с цветовой маркировкой — и мгновенно уведомляет вас, как только ваш брокер изменит любую из этих ставок.FVG Imbalance Marker Helper
Небольшой обучающий индикатор для MetaTrader 5, который выделяет на графике простые бычьи и медвежьи «разрывы справедливой стоимости» из трёх свечей.