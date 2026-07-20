FoxWave Daily Range Tracker — динамическое сравнение сегодняшнего диапазона с среднесуточным диапазоном

FoxWave Daily Range Tracker от Fox Wave позволяет с первого взгляда увидеть, какая часть типичного дневного колебания цены данного инструмента уже произошла сегодня, что помогает вам оценить, осталось ли у дня пространство для дальнейшего движения или оно уже исчерпано.

Основные функции:

Текущие максимум и минимум для выбранного символа на графике, обновляемые в режиме реального времени

Диапазон за сегодня, автоматически рассчитываемый в пунктах, с правильной обработкой размера пункта как для 3/5-значных, так и для стандартных брокеров, включая пары с йеной

Средний дневной диапазон (ADR), рассчитанный за настраиваемый период (по умолчанию 14 дней) с использованием только полностью закрытых дневных баров

Визуальный индикатор «Использованный диапазон, %» с цветной полосой прогресса — зелёный при значении ниже 60%, жёлтый — 60–90%, красный — выше 90% — чтобы вы мгновенно понимали, только ли начинается движение или оно уже растянулось

Удобная панель с одним символом, не требующая настройки — просто прикрепите её к любому графику

Полностью настраиваемые цвета, положение панели и частота обновления

Ненавязчивый — минимальное использование ресурсов процессора, можно безопасно запускать одновременно на всех графиках

Идеально подходит для дейтрейдеров и скальперов, которым нужно быстро определить, остался ли у инструмента диапазон для торговли, а также для свинг-трейдеров, решающих, есть ли у прорыва реальный потенциал для продолжения движения.