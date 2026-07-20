Swap Meter — монитор свопов «продажа/покупка» для отдельных символов в режиме реального времени с оповещениями

Swap Meter отображает текущие ставки свопа на продажу и покупку для символа на вашем графике в удобной панели с цветовой кодировкой и мгновенно оповещает вас, как только ваш брокер изменит любую из ставок.

Основные функции:

Текущие значения свопов «ПРОДАЖА» и «ПОКУПКА» для активного символа на графике, постоянно обновляемые

Отображение с цветовой кодировкой: положительный своп — зеленый, отрицательный — красный, нулевой — нейтральный серый — с первого взгляда можно определить, приносит ли вам прибыль или убыток удержание позиции на ночь

Встроенные оповещения об изменениях: получайте уведомления сразу же после обновления ставки свопа с помощью всплывающего окна, записи в журнале терминала и/или push-уведомления на мобильное устройство — каждая из этих опций может быть включена или отключена независимо

Настраиваемый порог чувствительности для фильтрации шума, связанного с округлением

Визуальное выделение каждого обнаруженного изменения

Полностью настраиваемые цвета, положение панели и частота обновления

Легкий — работает непрерывно с минимальной загрузкой процессора

Четкий, современный дизайн с темной панелью, гармонирующий с FoxWave Spread Meter

Идеально подходит для трейдеров, торгующих на переносе процентных ставок, свинг-трейдеров, удерживающих позиции на ночь, или для тех, кто хочет сразу узнавать о корректировке брокером стоимости финансирования — без необходимости вручную проверять Market Watch.