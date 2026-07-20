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Swap Meter - индикатор для MetaTrader 5
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Swap Meter — монитор свопов «продажа/покупка» для отдельных символов в режиме реального времени с оповещениями
Swap Meter отображает текущие ставки свопа на продажу и покупку для символа на вашем графике в удобной панели с цветовой кодировкой и мгновенно оповещает вас, как только ваш брокер изменит любую из ставок.
Основные функции:
- Текущие значения свопов «ПРОДАЖА» и «ПОКУПКА» для активного символа на графике, постоянно обновляемые
- Отображение с цветовой кодировкой: положительный своп — зеленый, отрицательный — красный, нулевой — нейтральный серый — с первого взгляда можно определить, приносит ли вам прибыль или убыток удержание позиции на ночь
- Встроенные оповещения об изменениях: получайте уведомления сразу же после обновления ставки свопа с помощью всплывающего окна, записи в журнале терминала и/или push-уведомления на мобильное устройство — каждая из этих опций может быть включена или отключена независимо
- Настраиваемый порог чувствительности для фильтрации шума, связанного с округлением
- Визуальное выделение каждого обнаруженного изменения
- Полностью настраиваемые цвета, положение панели и частота обновления
- Легкий — работает непрерывно с минимальной загрузкой процессора
- Четкий, современный дизайн с темной панелью, гармонирующий с FoxWave Spread Meter
Идеально подходит для трейдеров, торгующих на переносе процентных ставок, свинг-трейдеров, удерживающих позиции на ночь, или для тех, кто хочет сразу узнавать о корректировке брокером стоимости финансирования — без необходимости вручную проверять Market Watch.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/74183
Монитор суточного диапазона — сравнение сегодняшнего диапазона в режиме реального времени со средним суточным диапазоном. Монитор суточного диапазона позволяет с первого взгляда увидеть, какая часть типичного суточного колебания данного инструмента уже произошла сегодня, что помогает оценить, остаётся ли у дня потенциал для дальнейшего движения или он уже исчерпан.003 - Weekly Day Reversal
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