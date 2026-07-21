







Логика работы намеренно проста. Бычий FVG определяется, когда минимум третьей свечи остается выше максимума первой свечи. Медвежий FVG определяется, когда максимум третьей свечи остается ниже минимума первой свечи. Кроме того, разрыв должен превышать настраиваемый минимальный размер в пунктах.





Обнаруженные разрывы отображаются в виде прямоугольников и продлеваются на небольшое количество баров вправо. Это позволяет сохранить читаемость графика и упрощает анализ недавних зон дисбаланса, не превращая индикатор в полноценную торговую систему.





Параметры:





InpLookbackBars — количество баров для сканирования.

InpMinGapPoints — минимальный размер разрыва в пунктах.

InpExtendBars — на сколько баров прямоугольник расширяется вправо.

InpHideFilledGaps — скрыть пробелы после того, как цена впоследствии вернётся через границу пробела.

InpBullishColor — цвет для бычьих пробелов.

InpBearishColor — цвет для медвежьих разрывов.

InpTransparency — прозрачность прямоугольника.

InpObjectPrefix — префикс, используемый в именах объектов графика.





Данный индикатор не генерирует сигналы на покупку или продажу. Он служит лишь визуальным подспорьем и удобной отправной точкой для разработчиков, желающих изучить, как можно реализовать простое обнаружение FVG на языке MQL5.

FVG Imbalance Marker Helper — это небольшой обучающий индикатор для MetaTrader 5. Он выделяет простые бычьи и медвежьи разрывы справедливой стоимости прямо на графике с помощью компактного правила «трех свечей».