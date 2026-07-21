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FVG Imbalance Marker Helper - индикатор для MetaTrader 5
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Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/74209
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