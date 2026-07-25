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Simple EMA Cross EA with SL/TP and Magic Number - MetaTrader 5EA

Edgar Alexis Benitez
Edgar Alexis Benitez

Edgar Alexis Benitez

  • MQL5 Expert Advisor & Indicator Developer | Risk-Managed Trading Systems 在  Freelance
  • 阿根廷
  • 1169
5 (4)
MetaTrader 5 (MQL5) Expert Advisor & Indicator Developer
I'm both a trader and a developer — and that's the difference. I don't just write code; I understand how a strategy works, what proper risk management looks like, and what you actually need when you trade.
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BACTEST 该专家顾问实现了经典的移动平均线交叉策略。当快速指数移动平均线（EMA）向上穿越慢速指数移动平均线时，它会开立多头头寸；当快速指数移动平均线向下穿越慢速指数移动平均线时，则开立空头头寸。系统会在每根新K线的收盘时评估信号，以避免在同一根K线内发生重复交易。

输入参数：

  • 快速EMA周期（默认：9）
  • 慢线EMA周期（默认：21）
  • 止损点数（默认：300，设为0则禁用）
  • 止盈点数（默认：600，设为0则禁用）
  • 固定手数（默认：0.10）
  • 魔术号（此EA开仓交易的唯一标识符）

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/74135

RealCost Spread P95 Logger MT5 RealCost Spread P95 Logger MT5

开源 MT5 点差记录器，支持平均点差、P50、P90、P95、P99、最大点差、警报及 CSV 导出功能。

Spread Meter Spread Meter

点差监测器 — 带最高/最低记录功能的实时单品种点差追踪器 Fox Wave 推出的“点差监测器”是一款设计简洁的单品种仪表盘，可实时显示当前图表品种的实时点差，同时永久记录该品种有史以来出现的最大和最小点差——并附有精确的时间戳。

Spread Calculator Spread Calculator

点差计算器旨在在图表上显示任何货币对的当前点差。

OnChart Candle Countdown Clock OnChart Candle Countdown Clock

“图表内K线倒计时”是一个简单的指标，用于显示任意时间周期内最后一根K线的倒计时。