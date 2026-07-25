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Simple EMA Cross EA with SL/TP and Magic Number - MetaTrader 5EA
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由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/74135
RealCost Spread P95 Logger MT5
开源 MT5 点差记录器，支持平均点差、P50、P90、P95、P99、最大点差、警报及 CSV 导出功能。Spread Meter
点差监测器 — 带最高/最低记录功能的实时单品种点差追踪器 Fox Wave 推出的“点差监测器”是一款设计简洁的单品种仪表盘，可实时显示当前图表品种的实时点差，同时永久记录该品种有史以来出现的最大和最小点差——并附有精确的时间戳。
Spread Calculator
点差计算器旨在在图表上显示任何货币对的当前点差。OnChart Candle Countdown Clock
“图表内K线倒计时”是一个简单的指标，用于显示任意时间周期内最后一根K线的倒计时。