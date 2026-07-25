开源 MT5 点差记录器，支持平均点差、P50、P90、P95、P99、最大点差、警报及 CSV 导出功能。

点差监测器 — 带最高/最低记录功能的实时单品种点差追踪器 Fox Wave 推出的“点差监测器”是一款设计简洁的单品种仪表盘，可实时显示当前图表品种的实时点差，同时永久记录该品种有史以来出现的最大和最小点差——并附有精确的时间戳。