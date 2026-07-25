











Функции





Советник отслеживает текущий спред и отображает компактную панель графика с текущим спредом, средним спредом, значениями p50, p90, p95, p99, максимальным спредом, количеством отсчётов, опциональным статусом оповещения, процентом отсчётов, превышающих настроенный порог, и опциональным именем локального CSV-файла.





Данный инструмент предназначен для наблюдения за спредом и сравнения торговых сессий. Он не открывает сделок, не изменяет ордеров, не закрывает позиций, не отправляет данные во внешние сервисы и не предоставляет сигналов на покупку или продажу.





Почему спред p95 полезен





Средний спред может скрывать кратковременные скачки. Торговый инструмент может выглядеть нормально большую часть времени, но несколько скачков спреда во время пересчёта позиций, новостей, смены торговой сессии или низкой ликвидности всё же могут повлиять на краткосрочные торговые системы.





Спред p95 отвечает на практический вопрос: какой уровень спреда охватывает большую часть наблюдаемых значений, игнорируя при этом единственное наихудшее отклонение? Спреды p99 и максимальный спред дают дополнительный контекст, когда необходимо проанализировать поведение хвостов распределения.





Типичные сценарии использования





- Сравнение поведения спреда между инструментами.

- Отслеживание ролловера, новостных окон или смены торговой сессии.

- Соберите локальные данные в формате CSV перед запуском ручного плана, советника, скальперской стратегии, системы грид-трейдинга или настройки копирования сделок.

- Проверяйте, соответствует ли текущая торговая обстановка допущениям стратегии.





Входные данные





InpSampleSeconds — интервал между отсчётами в секундах.

InpMaxSamples — максимальное количество отсчётов, хранящихся в памяти.

InpAlertSpreadPoints — выдать предупреждение, если спред равен или превышает это значение. Установите значение 0, чтобы отключить предупреждения.

InpAlertCooldownSeconds — минимальный интервал в секундах между повторными оповещениями.

InpPopupAlerts — включить всплывающие оповещения.

InpPushNotifications — включить мобильные push-уведомления.

InpWriteCsv — запись локального CSV-файла.

InpUseCommonFilesFolder — запись файла CSV в общую папку файлов терминала.

InpFilePrefix — префикс файла CSV.

InpCsvWriteSeconds — интервал записи в CSV.

InpShowPanel — отобразить панель графика.

InpPanelCorner, InpPanelX и InpPanelY — расположение панели.

Параметры цвета панели — цвета фона, текста, выделения и предупреждений.





Столбцы CSV





время, символ, цена спроса, цена предложения, спред_в_пунктах, количество_выборок, средний_спред_в_пунктах, p50_спред_в_пунктах, p90_спред_в_пунктах, p95_spread_points, p99_spread_points, max_spread_points, alert_threshold_points, above_threshold_percent





Как использовать





1. Скомпилируйте файл MQ5 в MetaEditor.

2. Прикрепите советник к символу графика, который вы хотите проанализировать.

3. Оставьте его работать на протяжении интересующей вас сессии.

4. Проверьте значения на панели на графике.

5. Если позже захотите сравнить несколько сеансов, воспользуйтесь экспортированным файлом CSV.





Примечания





- Утилита использует только локальные файлы терминала.

- Для её работы не требуются DLL-файлы или WebRequest.

- Это пример для мониторинга и обучения, а не торговая система.

RealCost Spread P95 Logger MT5 — это утилита с открытым исходным кодом для измерения динамики спреда по текущему символу на графике MetaTrader 5.