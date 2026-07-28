亚洲区间突破日间交易自动交易系统。支持多品种交易，时间周期为M15/M30/H1。在伦敦交易时段开始前，根据PSAR + MACD + 随机指标的信号，在亚洲交易时段的预设区间外设置挂单止损单，并自动处理伦敦/纽约夏令时调整，支持结构化止损、追踪止损和盈亏平衡止损。

一款教育性MT5指标，它基于已确认的枢轴点构建价格区间的支撑位和阻力位。通过基于ATR的距离将附近的反应点合并，然后根据反复测试、拒绝强度和时间新旧程度进行排序。仅显示最强的价格区间，以确保图表的可读性。