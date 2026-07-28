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已平仓交易统计。该指标显示交易结果，并按“魔术号码”进行筛选。
参数：
FilterCurrentMagic = true; // 按当前Magic过滤 CurrentMagicNumber = 0; // 魔术数字（0 = 自动） ProfitColor = clrLime; // 利润颜色 LossColor = clrRed; // 亏损颜色 NeutralColor = clrGray; // 中性色 HistoryDays = 0; // 历史时间段（0 = 所有时间，1 = 今天，7 = 一周，30 = 一个月） VertOffset = 0; // 垂直偏移 FontSize = 10; // 字体大小 FontName = "Arial"; // 字体名称 ShowDateTime = true; // 显示日期/时间
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/74021
V1N1 LONNY MT5
亚洲区间突破日间交易自动交易系统。支持多品种交易，时间周期为M15/M30/H1。在伦敦交易时段开始前，根据PSAR + MACD + 随机指标的信号，在亚洲交易时段的预设区间外设置挂单止损单，并自动处理伦敦/纽约夏令时调整，支持结构化止损、追踪止损和盈亏平衡止损。ATR Ranked Support and Resistance Zones
一款教育性MT5指标，它基于已确认的枢轴点构建价格区间的支撑位和阻力位。通过基于ATR的距离将附近的反应点合并，然后根据反复测试、拒绝强度和时间新旧程度进行排序。仅显示最强的价格区间，以确保图表的可读性。
Result - type-safe error handling for MQL5 without exceptions
这是一个体积小、依赖项少的库，为 MQL5 引入了 Rust 风格的 Result 类型。函数返回一个“值或错误”对象，而非依赖全局的 GetLastError() 状态，因此错误会明确显示且无法被忽略。 包含 ResultValue（值类型）和 Result（指针指向的对象）、Error 结构体、早期返回宏（TRY、RETURN_ON_ERROR 等）以及可选的 Then/Match/MapError 回调函数。Pip Value Calculator
实时点值、基于风险的仓位规模设定、自定义交易量风险分析及持仓盈亏——尽在一屏之中。