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SimpleTradeStats - MetaTrader 5脚本

Eduard Gluhov
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Хобби форекс, монеты СССР
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已平仓交易统计。该指标显示交易结果，并按“魔术号码”进行筛选。

参数：

FilterCurrentMagic = true;  // 按当前Magic过滤
CurrentMagicNumber = 0;     // 魔术数字（0 = 自动）
ProfitColor = clrLime;      // 利润颜色
LossColor   = clrRed;       // 亏损颜色
NeutralColor = clrGray;     // 中性色
HistoryDays  = 0;           // 历史时间段（0 = 所有时间，1 = 今天，7 = 一周，30 = 一个月）
 VertOffset   = 0;           // 垂直偏移
FontSize     = 10;          // 字体大小
FontName     = "Arial";     // 字体名称
ShowDateTime = true;        // 显示日期/时间

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/74021

V1N1 LONNY MT5 V1N1 LONNY MT5

亚洲区间突破日间交易自动交易系统。支持多品种交易，时间周期为M15/M30/H1。在伦敦交易时段开始前，根据PSAR + MACD + 随机指标的信号，在亚洲交易时段的预设区间外设置挂单止损单，并自动处理伦敦/纽约夏令时调整，支持结构化止损、追踪止损和盈亏平衡止损。

ATR Ranked Support and Resistance Zones ATR Ranked Support and Resistance Zones

一款教育性MT5指标，它基于已确认的枢轴点构建价格区间的支撑位和阻力位。通过基于ATR的距离将附近的反应点合并，然后根据反复测试、拒绝强度和时间新旧程度进行排序。仅显示最强的价格区间，以确保图表的可读性。

Result - type-safe error handling for MQL5 without exceptions Result - type-safe error handling for MQL5 without exceptions

这是一个体积小、依赖项少的库，为 MQL5 引入了 Rust 风格的 Result 类型。函数返回一个“值或错误”对象，而非依赖全局的 GetLastError() 状态，因此错误会明确显示且无法被忽略。 包含 ResultValue（值类型）和 Result（指针指向的对象）、Error 结构体、早期返回宏（TRY、RETURN_ON_ERROR 等）以及可选的 Then/Match/MapError 回调函数。

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实时点值、基于风险的仓位规模设定、自定义交易量风险分析及持仓盈亏——尽在一屏之中。