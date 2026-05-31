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MQTTFive — MQTT 5.0 Client Library - библиотека для MetaTrader 5
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MQTTFive — клиент MQTT 5.0 для MQL5
Библиотека (#include) для подключения советников MetaTrader 5 и скриптов к MQTT-брокерам (Mosquitto, EMQX, HiveMQ). Она позволяет публиковать цены и сигналы, получать команды из внешних систем и отслеживать состояние советников.
Без DLL — чистый MQL5, собственный API сокетов. Протокол MQTT v5.0.
Возможности
- QoS 0, 1, 2 с автоматическим повтором неотправленных сообщений
- Свойства CONNECT/CONNACK: срок действия сессии, максимальное количество принимаемых пакетов, максимальное количество псевдонимов тем.
- Завещания с задержкой публикации
- Псевдонимы тем – снижение трафика по дублирующимся темам.
- Управление потоком — учет квоты на максимальный объем принимаемых данных.
- Варианты подписки: no_local, retain_as_published, retain_handling
- TLS/SSL, двоичная полезная нагрузка, UTF-8
Установка
- Скопируйте 5 файлов из архива в папку MQL5/Include/MQTTFive/
- В коде: #include <MQTTFive/MQTTClient.mqh>
Пример - публикация цены
#include <MQTTFive/MQTTClient.mqh> void OnStart () { MQTTClient client; MQTTConnectParams params; params.Init(); params.client_id = "price_pub" ; if (client.Connect( "127.0.0.1" , 1883 , params)) { double bid = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); client.Publish( "mt5/price/" + _Symbol , DoubleToString (bid, _Digits ), 0 ); client.Disconnect(); } }
Пример - Подписка на сигналы
MQTTClient *mqtt; void OnSignal( string &topic, uchar &payload[], uint payload_len) { string msg = CharArrayToString (payload, 0 , ( int )payload_len, CP_UTF8 ); Print ( "Signal: " , topic, " = " , msg); } void OnStart () { mqtt = new MQTTClient(); mqtt.SetCallback(OnSignal); MQTTConnectParams params; params.Init(); params.client_id = "signal_sub" ; mqtt.Connect( "127.0.0.1" , 1883 , params); mqtt.Subscribe( "trade/signal/#" , 1 ); while (! IsStopped ()) { mqtt.Loop(); Sleep ( 100 ); } mqtt.Disconnect(); delete mqtt; }
Основные методы
|Connect(host, port, params, useTLS)
|Подключение к брокеру
|Disconnect()
|Правильное завершение работы
|ForceDisconnect()
|Разрыв TCP-соединения (запускает Уилла)
|Publish(topic, payload, qos, retain)
|Публикация сообщения
|Subscribe(topic, qos)
|Подпишитесь на эту тему
|Unsubscribe(topic)
|Отписаться
|Loop()
|Обработка пакетов, поддержание соединения, повторные попытки
|SetCallback(func)
|Функция обратного вызова для входящих сообщений
Требования
- MetaTrader 5 (сборка 3390+)
- Брокер MQTT 5.0 (Mosquitto >= 5.0, EMQX, HiveMQ)
Документация: github.com/chekh/MQTTFive
Лицензия: MIT
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