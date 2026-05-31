Индикатор Supertrend выводит на график MetaTrader 5 динамическую линию тренда, построенную на основе показателя ATR, которая меняет цвет с зелёного (восходящий тренд) на красный (нисходящий тренд) и при каждом развороте тренда может отображать дополнительные сигналы в виде стрелок «покупка»/«продажа».

Prime Quantum AI — это советник для платформы MT5, сочетающий в себе классический предварительный фильтр (ADX + Alligator) с подтверждением сигналов на графике на основе искусственного интеллекта от ведущих поставщиков ИИ (Anthropic Claude, OpenAI GPT, Google Gemini, DeepSeek, xAI Grok). Когда предварительный фильтр обнаруживает формирование тренда, советник делает три скриншота графика с адаптивными таймфреймами и отправляет их настроенному поставщику ИИ, который возвращает направление, степень уверенности, стоп-лосс и тейк-профит. Сделка открывается только тогда, когда ИИ подтверждает сигнал предварительного фильтра с достаточной степенью уверенности. Особенности: два режима риска — «Стандартный брокер» и «Проп-фирма», настраиваемый размер лота, опциональный мартингейл, несколько режимов стоп-лосса и тейк-профита, трейлинг-стоп, частичное закрытие позиции, фильтры по новостям, времени, дню и спреду, перемещаемая информационная панель на графике и полностью доступные параметры индикатора. Требуется MetaTrader 5, включенная функция WebRequest для URL вашего провайдера и действительный ключ API. Провайдер определяется автоматически по формату ключа.

Chart Navigator MT5 Light — мини-карта для быстрого перемещения по графику цены и оперативного перехода к вашим меткам на нём