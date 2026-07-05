CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

MSNR v5.31Plus AEU EA - эксперт для MetaTrader 5

Silver Trading Lab | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Thi Kieu Trang Do
Thi Kieu Trang Do

Thi Kieu Trang Do

1 код
Просмотров:
371
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
MSNR v5.31Plus AEU EA — это советник для MetaTrader 5, основанный на малайзийских уровнях SNR, логике реакции «умных денег», анализе ликвидности, индикаторе MISS, подтверждении паттернов «поглощения», слиянии линий тренда, индикаторах QML, CRT и прогнозировании целевых уровней по методу DOL.

Советник предназначен в основном для пары XAUUSD на таймфрейме M5. Он сканирует более высокие таймфреймы, такие как W1, D1, H4 и H1, для построения важных зон поддержки и сопротивления, а затем ожидает подтверждения ценового действия на таймфрейме исполнения.

Основные особенности:

- Определение уровней SNR по малайзийской методике.
- Сканирование уровней поддержки и сопротивления на более высоких таймфреймах.
- Сканирование ликвидности, MISS и подтверждение по модели «поглощения».
- Логика линий тренда, QML, прорыва с повторным тестом и CRT.
- Система кластеров слияния сигналов.
- Фильтр по азиатской, европейской и американской сессиям.
- Управление рисками по проценту от суммы счета.
- Опции частичного закрытия позиции и выхода в нуль.
- Система защиты от серии убытков и контроль просадки.
- Удобная панель управления и отображение ключевых уровней.
- Экспорт в формат CSV результатов бэктеста, журналов сигналов и закрытых сделок.

Рекомендуемые настройки:
- Символ: XAUUSD или брокерский символ золота, например XAUUSDm.
- Тимфрейм: M5.
- Тип счета: Хеджинг или Неттинг.
- Риск: от 0,5% до 1,00% на сделку.
- Спред: выбирайте брокера со стабильным спредом по золоту и хорошим исполнением.

Как это работает:
Советник не открывает сделки на основании одного сигнала. Он ожидает нескольких уровней подтверждения в одной и той же ценовой зоне. Допустимая конфигурация может включать касание уровня SNR, пробой ликвидности, MISS, поглощающую свечу, реакцию на линию тренда, GAP SNR, подтверждение QML или CRT.

Логика фиксации прибыли:
Советник может использовать целевые уровни DOL, такие как максимум предыдущего дня, минимум предыдущего дня, максимум предыдущей недели, минимум предыдущей недели и недавняя ликвидность колебания. Если подходящего целевого уровня DOL нет, в качестве запасного варианта может использоваться прогноз соотношения риска и прибыли.

Предупреждение о рисках:
Данный советник предназначен для исследовательских целей, тестирования стратегий и образовательных целей. Результаты бэктеста могут варьироваться в зависимости от спреда брокера, спецификации символа, модели исполнения и качества исторических данных. Всегда тестируйте советник на демо-счете, прежде чем использовать его на реальном счете.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/73680

Quantum XAUUSD Silver Trader Quantum XAUUSD Silver Trader

Советник с несколькими индикаторами для золота (XAUUSD) и серебра (XAGUSD): сигналы RSI, ADX и MA, адаптивный трейлинг-стоп на основе ATR и встроенная защита капитала.

Long-Only Trend Breakout with Dynamic Risk Management Long-Only Trend Breakout with Dynamic Risk Management

Breakout — это лаконичный автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный для использования алгоритмического импульса прорыва на структурных бычьих рынках.

001 - Turnaround Tuesday 001 - Turnaround Tuesday

Советник для проверки гипотезы «Turnaround Tuesday». Если в понедельник рынок закрывается с повышением, во вторник открывается позиция на продажу. Если в понедельник рынок закрывается с понижением, открывается позиция на покупку. Советник поддерживает фильтр на основе ATR, уровни стоп-лосса и тейк-профита, рассчитанные по ATR, а также определение размера позиции с использованием фиксированного размера лота или процентной доли риска.

Institutional Ornstein-Uhlenbeck Equilibrium Matrix Institutional Ornstein-Uhlenbeck Equilibrium Matrix

Эконометрический индикатор ценового пространства, использующий стохастический процесс Орнштейна-Уленбека для математической оценки истинного равновесного состояния актива без дрейфа и скорости его возврата к среднему значению.