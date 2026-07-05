MSNR v5.31Plus AEU EA — это советник для MetaTrader 5, основанный на малайзийских уровнях SNR, логике реакции «умных денег», анализе ликвидности, индикаторе MISS, подтверждении паттернов «поглощения», слиянии линий тренда, индикаторах QML, CRT и прогнозировании целевых уровней по методу DOL.





Советник предназначен в основном для пары XAUUSD на таймфрейме M5. Он сканирует более высокие таймфреймы, такие как W1, D1, H4 и H1, для построения важных зон поддержки и сопротивления, а затем ожидает подтверждения ценового действия на таймфрейме исполнения.





Основные особенности:

- Определение уровней SNR по малайзийской методике.

- Сканирование уровней поддержки и сопротивления на более высоких таймфреймах.

- Сканирование ликвидности, MISS и подтверждение по модели «поглощения».

- Логика линий тренда, QML, прорыва с повторным тестом и CRT.

- Система кластеров слияния сигналов.

- Фильтр по азиатской, европейской и американской сессиям.

- Управление рисками по проценту от суммы счета.

- Опции частичного закрытия позиции и выхода в нуль.

- Система защиты от серии убытков и контроль просадки.

- Удобная панель управления и отображение ключевых уровней.

- Экспорт в формат CSV результатов бэктеста, журналов сигналов и закрытых сделок.





Рекомендуемые настройки:

- Символ: XAUUSD или брокерский символ золота, например XAUUSDm.

- Тимфрейм: M5.

- Тип счета: Хеджинг или Неттинг.

- Риск: от 0,5% до 1,00% на сделку.

- Спред: выбирайте брокера со стабильным спредом по золоту и хорошим исполнением.





Как это работает:

Советник не открывает сделки на основании одного сигнала. Он ожидает нескольких уровней подтверждения в одной и той же ценовой зоне. Допустимая конфигурация может включать касание уровня SNR, пробой ликвидности, MISS, поглощающую свечу, реакцию на линию тренда, GAP SNR, подтверждение QML или CRT.





Логика фиксации прибыли:

Советник может использовать целевые уровни DOL, такие как максимум предыдущего дня, минимум предыдущего дня, максимум предыдущей недели, минимум предыдущей недели и недавняя ликвидность колебания. Если подходящего целевого уровня DOL нет, в качестве запасного варианта может использоваться прогноз соотношения риска и прибыли.





Предупреждение о рисках:

Данный советник предназначен для исследовательских целей, тестирования стратегий и образовательных целей. Результаты бэктеста могут варьироваться в зависимости от спреда брокера, спецификации символа, модели исполнения и качества исторических данных. Всегда тестируйте советник на демо-счете, прежде чем использовать его на реальном счете.