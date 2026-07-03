







Quantum XAUUSD Silver Trader





Quantum XAUUSD Silver Trader — это мультииндикаторный советник для торговли золотом (XAUUSD) и серебром (XAGUSD) на платформе MetaTrader 5. Он объединяет сигналы RSI, ADX и скользящих средних в единое взвешенное решение и применяет отдельные наборы параметров, настроенные для каждого металла, благодаря чему одна и та же логика адаптируется к различной волатильности золота и серебра.





Каждый вход в рынок формируется на основе нескольких компонентов: импульса RSI, силы тренда по ADX, направления быстрой и медленной скользящих средних, а также фильтра рыночной волатильности. Адаптивный модуль взвешивания корректирует вклад каждого компонента на основе результатов недавних закрытых сделок, и сделка открывается только тогда, когда комбинированный сигнал превышает настраиваемый порог принятия решения.





Управление рисками встроено в ядро системы. Советник устанавливает уровни стоп-лосса и тейк-профита на основе ATR, управляет открытыми сделками с помощью адаптивного трейлинг-стопа ATR и защищает счет с помощью лимита суточного просадки, лимита общей просадки, лимита суточных убытков и ограничения максимального размера позиции. Режим микросчета позволяет минимизировать риски при небольших депозитах.





━━━ ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ━━━





- Вход по нескольким индикаторам: RSI, ADX, быстрые/медленные скользящие средние и фильтр волатильности, объединенные в один взвешенный сигнал

- Адаптивное взвешивание, обновляемое на основе результатов недавних закрытых сделок

- Отдельные предустановки, автоматически применяемые для XAUUSD и XAGUSD

- Стоп-лосс и тейк-профит на основе ATR

- Адаптивный трейлинг-стоп на основе ATR с настраиваемым условием активации

- Защита капитала: лимиты дневного и общего просадки, лимит дневных убытков, ограничение размера позиции и опциональный жесткий стоп

- Режим микро-/центовых счетов для небольших депозитов

- Пользовательский критерий тестера, оценивающий результаты бэктестов с использованием соотношения 70/30 между внутривыборочной и вневыборочной выборками





━━━ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ━━━





Советник разработан с учётом микро- и центовых счетов, таких как ProCent или центовые счета у брокеров RoboForex, Weltrade или Exness, где лоты по 0,01 цента позволяют снизить риск при сохранении той же логики. Риск по умолчанию является консервативным: 0,5% на сделку по золоту и 0,3% по серебру. Рекомендуемые инструменты — XAUUSD и XAGUSD на таймфрейме M15 и выше.





━━━ КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ━━━





- Прикрепите советник к графику XAUUSD или XAGUSD на таймфрейме M15 или выше. Для каждого металла автоматически загрузится соответствующая настройка.

- Оставляйте включенными опции защиты капитала, особенно на небольших счетах.

- При работе с небольшими депозитами обратите внимание, что очень низкий лимит размера позиции может блокировать сделки по золоту: для одной позиции по золоту требуется больше маржи, чем позволяет лимит в 2%. Увеличьте лимит или используйте центовые лоты.

- Сначала протестируйте советник на демо-счете и оптимизируйте настройки с учётом спредов вашего брокера и характеристик символов, прежде чем переходить на реальный счет.

- Не запускайте стратегию на реальном счете, не понимая связанных с ней рисков.





━━━ НАСТРОЙКИ ━━━





Управление капиталом: базовый риск и максимальный риск на одну сделку, ограничение и верхний предел размера позиции, коэффициенты увеличения и уменьшения риска после выигрышей и проигрышей, максимальное количество последовательных проигрышей, режим микросчета, коррекция микрориска, а также опция разрешения минимального лота при недостаточной марже.





Сигнал входа: таймфрейм анализа, порог принятия решения, окно адаптивного обучения, периоды RSI / ADX / ATR / быстрой скользящей средней / медленной скользящей средней, окно волатильности, переключатели «вкл./выкл.» и веса для модулей RSI, ADX, скользящей средней, волатильности и состояния, а также фильтр волатильности с его пороговым значением.





Стоп-лосс и тейк-профит: множитель ATR по умолчанию для стоп-лосса, множитель ATR по умолчанию для тейк-профита и минимальное количество баров между сделками.





Трейлинг-стоп: переключатель включения, базовый и максимальный множители ATR, порог активации в ATR, чувствительность к волатильности и влияние состояния.





Защита капитала: включение защиты капитала, максимальное дневное и общее просаживание, буфер предупреждения о просаживании, лимит дневных убытков в процентах и в абсолютных значениях, множитель ATR для лимита убытков, ограничение и верхний предел размера позиции, опциональный жесткий стоп и его уровень.





Пресеты по символам: главный переключатель, который при включении автоматически применяет группы пресетов для золота (XAUUSD) и серебра (XAGUSD) в отношении стоп-лосса, тейк-профита, риска, количества баров между сделками, коэффициента трейлинг-стопа и порога волатильности.





Механизм адаптивных состояний (расширенный): количество внутренних состояний и коэффициенты их затухания, обновления и памяти. Эти параметры носят экспериментальный характер и могут быть оставлены на значениях по умолчанию.





Оптимизация: опциональный цикл автоматической оптимизации в Тестере стратегий и количество циклов.





━━━ ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ━━━





Данный исходный код предоставляется «как есть» в образовательных и исследовательских целях. Он не является финансовой рекомендацией или гарантией результатов. Всегда тестируйте стратегию на демо-счете, оптимизируйте её под свои условия и никогда не торгуйте капиталом, потерю которого вы не можете себе позволить.





Открытый исходный код — смело используйте, изучайте и модифицируйте этот код в своих проектах. Если вы считаете его полезным, ваша оценка поможет другим трейдерам найти его, а любые сообщения об ошибках или предложения в комментариях всегда приветствуются.



