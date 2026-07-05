Breakout 是一款简洁、自动化的 MetaTrader 5 专家顾问，旨在捕捉结构性牛市中的算法突破动能。

适用于黄金（XAUUSD）和白银（XAGUSD）的多指标自动交易系统（EA）：RSI、ADX和MA信号，自适应ATR追踪止损以及内置资金保护功能。

用于测试“周二反转”假说的专家顾问（EA）。 如果周一收盘呈看涨走势，则在周二开仓做空；如果周一收盘呈看跌走势，则开仓做多。该EA支持基于ATR的过滤器、基于ATR的止损和止盈水平，以及采用固定手数或风险百分比进行仓位管理。

一种计量经济学价格空间指标，它利用奥恩斯坦-乌伦贝克随机过程，从数学上估算资产的真实无漂移均衡点及其均值回归速度。