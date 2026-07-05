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MSNR v5.31Plus AEU EA - MetaTrader 5EA
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MSNR v5.31Plus AEU EA 是一款基于 MetaTrader 5 的专家顾问，其设计融合了马来西亚 SNR 关键价位、聪明资金反应逻辑、流动性扫盘、MISS、吞没形态确认、趋势线汇聚、QML、CRT 以及 DOL 目标投影等技术要素。
该EA主要针对M5时间周期的XAUUSD货币对设计。它会扫描W1、D1、H4和H1等更高时间周期，构建重要的支撑和阻力区域，然后等待执行时间周期上的价格走势确认。
- 马来西亚SNR实体位检测。
- 高时间周期支撑位与阻力位扫描。
- 流动性扫荡、MISS及吞没形态确认。
- 趋势线、QML、突破回测及CRT逻辑。
- 汇聚集群系统。
- 亚洲、欧洲和美国交易时段过滤器。
- 基于账户百分比的风险管理。
- 部分平仓和盈亏平衡选项。
- 连亏防护及回撤控制机制。
- 简洁的仪表盘和关键指标显示。
- 支持将回测交易、信号日志和已平仓交易导出为CSV文件。
推荐设置：
- 交易品种：XAUUSD 或经纪商黄金代码（如 XAUUSDm）。
- 时间周期：M5。
- 账户类型：对冲或净额结算。
- 风险：每笔交易 0.5% 至 1.00%。
- 点差：选择黄金点差稳定且执行良好的经纪商。
运作原理：
该EA不会仅根据单一信号进行交易。它会等待同一价格区域内多层确认信号。有效的交易设置可能包括：SNR触及、流动性扫盘、MISS、吞没K线、趋势线反应、缺口SNR、QML或CRT确认。
止盈逻辑：
该EA可使用DOL目标位，例如前日高点、前日低点、前周高点、前周低点以及近期波动流动性区域。若无合适的DOL目标位，则可使用风险回报比率预测作为备选方案。
风险提示：
本专家顾问仅用于研究、策略测试和教育目的。回测结果可能因经纪商点差、交易品种规格、执行模式及历史数据质量而有所不同。在实盘账户中使用前，请务必先在模拟账户上测试该专家顾问。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/73680
Quantum XAUUSD Silver Trader
适用于黄金（XAUUSD）和白银（XAGUSD）的多指标自动交易系统（EA）：RSI、ADX和MA信号，自适应ATR追踪止损以及内置资金保护功能。Long-Only Trend Breakout with Dynamic Risk Management
Breakout 是一款简洁、自动化的 MetaTrader 5 专家顾问，旨在捕捉结构性牛市中的算法突破动能。
001 - Turnaround Tuesday
用于测试“周二反转”假说的专家顾问（EA）。 如果周一收盘呈看涨走势，则在周二开仓做空；如果周一收盘呈看跌走势，则开仓做多。该EA支持基于ATR的过滤器、基于ATR的止损和止盈水平，以及采用固定手数或风险百分比进行仓位管理。Institutional Ornstein-Uhlenbeck Equilibrium Matrix
一种计量经济学价格空间指标，它利用奥恩斯坦-乌伦贝克随机过程，从数学上估算资产的真实无漂移均衡点及其均值回归速度。