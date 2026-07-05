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001 - Turnaround Tuesday - MetaTrader 5EA
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用于验证“周二反转”假说的专家顾问。
策略逻辑：若周一收盘价低于开盘价，则在周二开盘时建立多头头寸；若周一收盘价高于开盘价，则建立空头头寸。交易方向始终与周一的市场走势相反。
可选配ATR过滤器，并可根据当前市场波动率计算止损/止盈水平。
该EA作为研究工具开发，用于测试基于日历的市场效应和交易假说。
参数
- LotType- 仓位规模计算方法。
Fixed Lot— 固定交易量。
% Risk from Start Balance— 根据预设风险百分比计算仓位规模。
- 手数- 选择“固定手数”模式时使用的固定手数。
- 风险- 每笔交易的风险百分比。（仅在启用基于风险的仓位大小计算时使用。）
ATR 过滤器
- FilterATR- 启用或禁用波动率过滤器。
- DailyATRPeriod— 基于日线时间周期计算的 ATR 周期。
- MinCheckDayATR- 以 ATR 倍数表示的周一最小波动范围。
Example:
ATR = 100 点
MinCheckDayATR = 1.5
只有当周一的波动范围超过150点时，才会开仓。
仓位设置
- kDailyATR- 以日ATR倍数表示的止损距离（0表示禁用止损）。
示例：
ATR = 100 点
kDailyATR = 0.5
止损位将设置在入场价50点之外。
- rrTP- 用于计算止盈的风险回报比（0 表示禁用止盈）。
示例：
止损 = 50点
rrTP = 2.0
止盈点将设置在距入场价100点处。
平仓
- 平仓时间 - 所有未平仓头寸被强制平仓的具体小时 。
若止损或止盈均未触发，头寸将按市价平仓。
- MagicNumber- 用于EA持仓的唯一标识符。
重要说明
- 无论图表时间周期如何，EA 都会分析日线K线。
- 只有当出现新的日线柱时，才会检查入场条件。
- ATR 值取自日线图（PERIOD_D1）。
- 每个交易品种一次只能持有一笔头寸。
- 所有头寸将在 CloseHour 指定的时间强制平仓。
- 如果止损功能被禁用（kDailyATR = 0），则无法计算基于风险的仓位大小。在这种情况下，将使用允许的最小手数。
风险计算
使用“起始余额风险百分比” 时，头寸规模是根据 EA 启动时记录的账户余额计算的，而不是根据当前账户余额计算的。
这种行为是故意的，旨在使策略测试更加一致。在整个测试过程中，风险保持恒定，不会随着余额的增加或减少而变化。
如果您更倾向于基于当前余额或净值的传统方法，可以在 CalcLot() 函数中修改仓位大小计算逻辑。
回测结果
该策略在2016–2026年 期间对EURUSD、XAUUSD和SP500 进行了回测。
基准版本 未显示出持续的优势：
- 欧元/美元：-1.3%
- XAUUSD：-2.3%
- 标普500指数：+0.03%
添加 ATR过滤器 和仓位管理规则后，结果发生了变化：
- XAUUSD：+38%
- 标普500指数：+40%
标普500指数最大回撤：11%
完整研究报告、权益曲线及测试结果：https://www.mql5.com/en/blogs/post/770953
源代码已开源——欢迎自由修改、在其他交易品种上测试并在此基础上进行扩展。
本EA旨在测试交易假设，切勿在未进行额外研究和验证的情况下用于实盘交易。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/73674
MSNR v5.31Plus AEU EA 是一款基于 MetaTrader 5 的专家顾问，其设计融合了马来西亚 SNR 关键位、聪明钱反应逻辑、流动性扫盘、MISS、吞没形态确认、趋势线汇聚、QML、CRT 以及 DOL 目标投影等技术要素。 该EA专为XAUUSD设计，在M5时间周期上表现最佳。它会扫描W1、D1、H4和H1等更高时间周期以构建重要的支撑和阻力区域，随后在执行时间周期上等待价格走势的确认。 主要功能： - 马来西亚SNR实体位检测。 - 高时间周期支撑与阻力扫描。 - 流动性扫描、MISS及吞没形态确认。 - 趋势线、QML、突破回测及CRT逻辑。 - 多重信号汇聚系统。 - 针对亚洲、欧洲和美国交易时段的时段过滤器。 - 基于账户百分比的风险管理。 - 在选定的 R 倍数处部分平仓。 - 盈亏平衡和安全防护选项。 推荐设置： 交易品种：XAUUSD 时间周期：M5。Quantum XAUUSD Silver Trader
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