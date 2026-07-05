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001 - Turnaround Tuesday - MetaTrader 5EA

Sergey Ermolov
Sergey Ermolov

Sergey Ermolov

4.3 (348)
你好，
我是 Sergey Yermolov —— 拥有超过15年交易系统与算法开发经验。
我的交易理念并不是寻找“圣杯”，也不是承诺快速盈利。
我不出售“自动赚钱的机器人”。
我构建的是每一个交易动作都有逻辑、有约束、有风险控制的系统。
我的所有工具都不是“一键赚钱”，而是用来：
— 消除交易中的随机性
— 降低情绪对决策的影响
— 按照清晰且预先定义的规则执行交易
我相信的不是交易信号，而是可复现的逻辑与统计结果。
经验与事实：
— 自 2008 年开始使用 MQL4 进行开发
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用于验证“周二反转”假说的专家顾问。

策略逻辑：若周一收盘价低于开盘价，则在周二开盘时建立多头头寸；若周一收盘价高于开盘价，则建立空头头寸。交易方向始终与周一的市场走势相反。

可选配ATR过滤器，并可根据当前市场波动率计算止损/止盈水平。

该EA作为研究工具开发，用于测试基于日历的市场效应和交易假说。


参数

  • LotType- 仓位规模计算方法。
    Fixed Lot— 固定交易量。
    % Risk from Start Balance— 根据预设风险百分比计算仓位规模。
  • 手数- 选择“固定手数”模式时使用的固定手数。
  • 风险- 每笔交易的风险百分比。（仅在启用基于风险的仓位大小计算时使用。）

ATR 过滤器

  • FilterATR- 启用或禁用波动率过滤器。
  • DailyATRPeriod— 基于日线时间周期计算的 ATR 周期。
  • MinCheckDayATR- 以 ATR 倍数表示的周一最小波动范围。

Example:

ATR = 100 点
MinCheckDayATR = 1.5

只有当周一的波动范围超过150点时，才会开仓。

仓位设置

  • kDailyATR- 以日ATR倍数表示的止损距离（0表示禁用止损）。

示例：

ATR = 100 点
kDailyATR = 0.5

止损位将设置在入场价50点之外。

  • rrTP- 用于计算止盈的风险回报比（0 表示禁用止盈）。

示例：

止损 = 50点
rrTP = 2.0

止盈点将设置在距入场价100点处。

平仓

  • 平仓时间 - 所有未平仓头寸被强制平仓的具体小时
    若止损或止盈均未触发，头寸将按市价平仓。


  • MagicNumber- 用于EA持仓的唯一标识符。


重要说明

  1. 无论图表时间周期如何，EA 都会分析日线K线。
  2. 只有当出现新的日线柱时，才会检查入场条件。
  3. ATR 值取自日线图（PERIOD_D1）。
  4. 每个交易品种一次只能持有一笔头寸。
  5. 所有头寸将在 CloseHour 指定的时间强制平仓。
  6. 如果止损功能被禁用（kDailyATR = 0），则无法计算基于风险的仓位大小。在这种情况下，将使用允许的最小手数。


风险计算

使用“起始余额风险百分比” 时，头寸规模是根据 EA 启动时记录的账户余额计算的，而不是根据当前账户余额计算的。

这种行为是故意的，旨在使策略测试更加一致。在整个测试过程中，风险保持恒定，不会随着余额的增加或减少而变化。

如果您更倾向于基于当前余额或净值的传统方法，可以在 CalcLot() 函数中修改仓位大小计算逻辑。


回测结果

该策略在2016–2026年 期间对EURUSD、XAUUSD和SP500 进行了回测。

基准版本 未显示出持续的优势：

  • 欧元/美元：-1.3%
  • XAUUSD：-2.3%
  • 标普500指数：+0.03%


添加 ATR过滤器 和仓位管理规则后，结果发生了变化：

  • XAUUSD：+38%
  • 标普500指数：+40%
    标普500指数最大回撤：11%




完整研究报告、权益曲线及测试结果：https://www.mql5.com/en/blogs/post/770953


源代码已开源——欢迎自由修改、在其他交易品种上测试并在此基础上进行扩展。
本EA旨在测试交易假设，切勿在未进行额外研究和验证的情况下用于实盘交易。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/73674

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