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Long-Only Trend Breakout with Dynamic Risk Management - MetaTrader 5EA
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“Breakout”是一款 简洁、自动化的MetaTrader 5专家顾问，旨在捕捉结构性牛市中的算法突破动能。它具备精准的K线突破设置，严格在新的K线开盘时执行以最大限度减少市场噪音，并配备先进的动态手数调节模块，确保您在每次交易设置中承担固定金额的风险，无论市场波动如何。
该专家顾问专为指数及具有强烈方向性偏好的交易品种（如纳斯达克指数（NAS100）） 量身定制，在这些市场中，资产的持续增长往往能为纪律严明的结构性买入策略带来回报。
策略概述
其核心逻辑围绕捕捉即时且高概率的结构性扩张展开：
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信号：该 EA观察最后一个已完成的K线（K线1）。如果其收盘价严格大于前一根K线（K线2）的高点，则触发看涨突破。
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执行机制： 该策略严格基于新K线开盘（OnTick结构）运行，从而避免执行延迟和K线内噪音的影响。
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止损（SL）： 动态设置在突破K线（K线1）的低点处。
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止盈（TP）： 根据您自定义的风险回报比进行数学计算。
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交易方向： 仅做多。专门设计用于在结构性宏观牛市趋势中获取收益。
业绩与回测说明
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测试标的： 纳斯达克指数（NAS100）
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时间周期： H4
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回测周期： 3.5年（显示正的净回报）
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回测方法： 采用M1 OHLC（开盘价、最高价、最低价、收盘价） K线进行。
⚠️用户须知： 该策略通过M1 OHLC测试显示出稳健的结构性回报。 但尚未基于“真实 tick 数据进行逐 tick 模拟”。强烈建议用户在实盘交易前，根据其经纪商的具体点差和合约规格，自行进行基于真实 tick 数据的模拟和优化。
高级风险管理与动态仓位调整
与采用固定手数的基本EA不同，“Breakout” 会智能地利用您的账户权益。
您只需输入愿意承受的精确亏损金额（例如 20 美元或 50 美元）。该 EA 会提取当前市场的 SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE 和 SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE 值，以计算到止损位的精确点数距离。 随后，它将这些数据标准化为计算出的持仓量，并无缝适应经纪商的规则（SYMBOL_VOLUME_STEP）。如果某个交易设置所需的手数小于经纪商的最低允许手数，系统将安全地跳过该交易。
输入参数与优化指南
该EA提供了专为MT5策略测试器设计的高度灵活的输入参数：
|参数
|默认值
|描述
|优化潜力
|InpRiskAmount
|20.0
|每笔交易固定的货币风险金额（例如，20 美元）。
|请根据您的账户规模进行调整。
|InpMinSLPoints
|5000
|允许的最小止损距离（以点为单位）。
|高。 过滤掉微小、动能较低的突破或紧凑的噪音。
|InpRewardToRiskRatio
|1.0
|目标收益倍数（例如，1.5 表示止盈距离是止损距离的 1.5 倍）。
|高。 在您选择的资产上寻找预期收益最大化的最佳点位。
|InpMagicNumber
|654321
|EA持仓的唯一追踪标识符。
|若在一个账户上运行多个EA，请更改此值。
优化方法：
-
针对目标指数运行快速（遗传算法） 优化。
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调整InpMinSLPoints 参数，以过滤掉会导致假突破的小型结构性K线。
-
将InpRewardToRiskRatio 在 0.5 到 2.5 之间进行优化，以找到 H4 时间周期的数学优势。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/73638
MQTTFive — 面向 MQL5 的完整 MQTT 5.0 客户端实现。 功能： • MQTT v5.0 — 所有数据包类型、属性、QoS 0/1/2 • 通过原生 MQL5 Socket API 实现 TCP + TLS 连接 • 带属性的 Will 消息（will_delay_interval、payload_format、message_expiry） • 用于出站 PUBLISH 的主题别名 • 流量控制（接收上限） • 订阅选项（no_local、retain_as_published、retain_handling） • 二进制和 UTF-8 有效载荷 • QoS 1/2 的自动重试 • 零 DLL 依赖 — 纯 MQL5 实现 已通过 Mosquitto 5.0 测试（15 次测试，全部通过）。 文档：https://github.com/chekh/MQTTFive 许可证：MITInstitutional Markov Chain Transition Matrix
一种定量随机概率引擎，它利用马尔可夫链转移矩阵，从数学角度预测下一个算法执行周期中多头或空头走势延续的概率百分比。
适用于黄金（XAUUSD）和白银（XAGUSD）的多指标自动交易系统（EA）：RSI、ADX和MA信号，自适应ATR追踪止损以及内置资金保护功能。MSNR v5.31Plus AEU EA
MSNR v5.31Plus AEU EA 是一款基于 MetaTrader 5 的专家顾问，其设计融合了马来西亚 SNR 关键位、聪明钱反应逻辑、流动性扫盘、MISS、吞没形态确认、趋势线汇聚、QML、CRT 以及 DOL 目标投影等技术要素。 该EA专为XAUUSD设计，在M5时间周期上表现最佳。它会扫描W1、D1、H4和H1等更高时间周期以构建重要的支撑和阻力区域，随后在执行时间周期上等待价格走势的确认。 主要功能： - 马来西亚SNR实体位检测。 - 高时间周期支撑与阻力扫描。 - 流动性扫描、MISS及吞没形态确认。 - 趋势线、QML、突破回测及CRT逻辑。 - 多重信号汇聚系统。 - 针对亚洲、欧洲和美国交易时段的时段过滤器。 - 基于账户百分比的风险管理。 - 在选定的 R 倍数处部分平仓。 - 盈亏平衡和安全防护选项。 推荐设置： 交易品种：XAUUSD 时间周期：M5。