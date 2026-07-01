一种定量随机概率引擎，它利用马尔可夫链转移矩阵，从数学角度预测下一个算法执行周期中多头或空头走势延续的概率百分比。

IMR 是一款多层定量反转识别工具，专为那些拒绝盲目交易、注重价格走势的自主交易者设计。它能帮助交易者了解当前的市场状态，无论是积聚、分销还是延续。