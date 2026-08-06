XAUUSD 点差预警工具 MT5 是一款适用于 MetaTrader 5 的简易教学指标。它直接在图表上显示当前经纪商的点差，并在点差超过选定的预警或危险阈值时向交易者发出通知。





该工具的设计理念在于，点差是一项重要的交易成本，特别是在XAUUSD等交易品种上，其市场状况在交易时段开盘、隔夜持仓、新闻发布期间以及流动性较低的时刻可能会迅速变化。通过在图表上直接观察点差，交易者可以了解交易日不同时段内成交条件的变化情况。





本工具仅供参考。它不会开仓、平仓、管理头寸，也不会提供入场信号。





主要功能：

- 图表内XAUUSD点差监控

- 以点为单位的实时点差显示

- 点差价格显示

- 正常、警告和危险状态标签

- 用户自定义点差预警阈值

- 用户自定义危险点差阈值

- 弹出式警报选项

- 声音警报选项

- 推送通知选项

- 电子邮件提醒选项

- 警报冷却时间，以减少重复通知

- 策略测试器检查用的手动点差测试模式

- 三种视觉主题

- 图表上显示开发者名称

- 不支持交易执行

使用方法：

将该指标添加到 MetaTrader 5 中的 XAUUSD 或黄金图表上。面板将显示经纪商报告的当前点差。如果点差低于警告水平，面板显示正常状态。 若点差达到或超过预警水平，面板将切换至“预警”状态。若点差达到或超过危险水平，面板将切换至“危险”状态。





面板解读：

- “符号”显示当前图表是否为XAUUSD或黄金。

- “实时点差”以点为单位显示经纪商报告的点差。

- 点差价格将点差点数转换为价格距离。

- 状态根据配置的阈值显示“正常”、“警告”或“危险”。

- “阈值”显示指标当前使用的警告和危险级别。

- 最后一次警报显示指标检测到的最新警报条件。此功能在策略测试器中非常有用，因为交易终端的警报窗口和通知渠道的行为可能与实时图表上的表现不一致。





输入参数：

- 面板标题：显示在面板标题栏中的文本。

- 面板位置：面板在图表中的显示位置。

- X 和 Y 位置：面板放置的像素偏移量。

- 主题：视觉配色方案。

- 刷新间隔（秒）：计时器的刷新间隔。

- 警告波动点：触发警告状态的波动阈值。

- 危险波动点：触发危险状态的波动水平。

- 警报冷却时间（秒）：重复警报之间的最短间隔时间。

- 弹出警报：启用或禁用终端弹出警报。

- 声音警报：启用或禁用交易终端的声音警报。

- 声音文件：来自 MetaTrader 终端“Sounds”文件夹中的声音文件。

- 推送通知：如果终端中已配置，则启用或禁用移动端推送提醒。

- 电子邮件提醒：如果终端中已进行配置，则启用或禁用电子邮件提醒。

- 显示开发者名称：在图表面板上显示或隐藏开发者名称。

- 策略测试器手动模式：在策略测试器中，使用手动设置的点差值，而非经纪商报告的点差。

- 策略测试器点差：启用策略测试器手动模式时使用的点差值。





注：

本指标旨在作为免费的教育性点差监控工具。它不构成财务建议，不预测未来价格走势，也不执行交易。





如有任何支持需求，请联系我们：

https://www.mql5.com/zh/users/2rockworld/seller



