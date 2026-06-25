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Real-Time Spread Monitor with Session Statistics - MetaTrader 5脚本
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该指标会在图表的左上角显示一个紧凑的信息面板
（位置可配置），显示四项关键点差指标，这些指标会在每次
：
- 当前点差（以点和点差为单位）
- 本交易时段最小点差（自连接以来记录的最低值）
- 本交易时段最大点差（自连接以来记录的最高值）
- 本交易时段平均点差（滚动算术平均值）
当当前点差值超过用户定义的“点差过宽”
阈值时，当前点差值会变色。这有助于识别执行成本升高的时刻
——例如在新闻事件期间、交易时段开盘时或流动性较低的时段。
当指标被重新附加或 MetaTrader 重启时，所有统计数据将重置。
输入参数：
- 正常点差颜色：点差低于阈值时显示的颜色（默认：DodgerBlue）
- 点差过宽颜色：当点差达到或超过阈值时显示的颜色（默认：OrangeRed）
- 点差扩大阈值（点）：超过该点数时将激活点差扩大颜色（默认：20）
- 字体大小：显示文本的大小（默认：10）
- X 位置：面板相对于角落的水平偏移量（默认：15）
- Y 位置：面板相对于角落的垂直偏移量（默认：20）
该指标使用 OBJ_LABEL 对象，不会在价格图上绘制任何缓冲区
图表上绘制任何缓冲区。它兼容所有交易品种和所有时间周期。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/73289
TickValue_Compare - diagnose differences between TICK_VALUE, LOSS and PROFIT
一个诊断脚本，用于比较“市场观察”中每个交易代码的 SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE、SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS 和 SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT 值。 将每个符号归类为以下四类之一（ALL_EQUAL、TV_MATCHES_PROFIT、TV_MATCHES_LOSS、ALL_DIFFER），并提供汇总报告及解读提示。 该功能有助于在EA中实现基于风险的仓位大小调整时，验证应采用哪种点值属性。可将每个交易符号的完整报告导出为CSV文件，并保存在MQL5/Files目录下。SetSLByLoss - set Stop Loss on all open positions by target loss amount
该脚本可根据账户货币计价的止损目标（例如每笔头寸50美元）为每笔已开仓头寸设置止损。适用于任何入金货币和任何外汇交易品种。会验证经纪商的止损/冻结水平。货币转换由系统自动处理。
SteepMA 陡峭均线趋势 EA
SteepMA V0.7 是一套以「均线陡峭度」为核心入场依据的趋势跟踪 EA，通过量化趋势强度筛选高确定性行情，配合逐级收紧的动态止损体系锁定利润，同时内置 SQLite 数据库实现交易全链路数据可追溯。(代码为了通过审核有所删减)fair value gap/imbalance
动态公允价值缺口（FVG）是一款适用于MetaTrader 5的MQL5指标，可自动检测市场价格失衡。该指标非常适合采用“聪明钱概念”（SMC）策略的交易者。