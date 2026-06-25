一个诊断脚本，用于比较“市场观察”中每个交易代码的 SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE、SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS 和 SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT 值。 将每个符号归类为以下四类之一（ALL_EQUAL、TV_MATCHES_PROFIT、TV_MATCHES_LOSS、ALL_DIFFER），并提供汇总报告及解读提示。 该功能有助于在EA中实现基于风险的仓位大小调整时，验证应采用哪种点值属性。可将每个交易符号的完整报告导出为CSV文件，并保存在MQL5/Files目录下。

该脚本可根据账户货币计价的止损目标（例如每笔头寸50美元）为每笔已开仓头寸设置止损。适用于任何入金货币和任何外汇交易品种。会验证经纪商的止损/冻结水平。货币转换由系统自动处理。