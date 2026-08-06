请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Gold Spread ATR Trend Panel MT5 - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 156
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
该面板旨在用于学习、观察和快速了解市场背景。它不会开仓、平仓、管理头寸或发送交易信号。面板上显示的数值仅应视为信息性市场数据。
该指标从标准的MetaTrader 5指标和符号信息中读取数据。它将实时点差、H1 ATR波动率、H1 EMA趋势偏向、H4 EMA趋势过滤器、H1 RSI状态、日波动范围、交易时段名称和账户类型整合到一个紧凑的仪表盘中。
主要功能：
- 图表内XAUUSD信息面板
- 以点为单位的实时点差显示
- H1 ATR波动率读数
- H1 EMA趋势偏向
- H4 EMA主要趋势过滤器
- H1 RSI状态
- 日线波动范围显示
- 基本交易时段标签
- 标准/分账账户类型识别
- 三种视觉主题
- 不支持交易执行
使用方法：
将该指标添加到MetaTrader 5中的XAUUSD或黄金图表上。由于该面板会内部读取H1和H4数据以分析趋势、RSI和波动率情况，因此可在任何时间周期的图表上查看。
面板解读：
- “符号”字段显示当前图表显示的是XAUUSD还是黄金。
- “趋势偏向”将H1的EMA值与H4的趋势EMA进行对比。
- RSI状态显示H1 RSI是高于60、低于40还是处于中性区间。
- H1 ATR波动率将当前ATR与ATR的低值和高值阈值进行比较。
- 实时点差显示当前点差（以点为单位）。
- 日线波动范围：以点为单位显示当前 D1 时段的高低波动范围。
- 交易时段提供基于时间的简明市场交易时段标签。
输入参数：
- 仪表盘标题：显示在仪表盘标题栏中的文本。
- 仪表盘角落：显示面板的图表角落位置。
- X 和 Y 位置：面板放置的像素偏移量。
- 主题：视觉配色方案。
- 刷新间隔（秒）：计时器的刷新间隔。
- ATR周期：用于H1 ATR计算的周期。
- 快速 EMA 周期：用于趋势倾向判断的 H1 快速 EMA。
- 慢速 EMA 周期：用于趋势偏向判断的 H1 慢速 EMA。
- 趋势 EMA 周期：用作主要趋势过滤器的 H4 EMA。
- RSI周期：H1周期RSI的周期。
- 低ATR点数：波动平缓的阈值。
- 高ATR阈值：高波动性的阈值。
- 点差预警点：作为预警显示的点差水平。
- 显示账户信息：显示或隐藏账户类型文本。
注：
本指标旨在作为免费的教育性图表工具。它不构成财务建议，无法预测未来价格走势，也不会执行交易。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/73288
XAUUSD Spread Alert Utility MT5
一款教育性MT5图表工具，可在图表上实时监控XAUUSD点差，并在点差超过用户设定的预警或危险水平时发出提醒。Prop Firm Risk Dashboard - daily loss and drawdown monitor
一个只读的图表内面板，用于监控您的账户是否超过每日亏损限额和最大回撤限额，并通过颜色标识显示“正常”、“警告”和“危险”状态。仅用于监控——不会下单、修改或平仓。
Spread Monitor
支持监控点差和掉期！Channel Proximity Engine
一个用于获取基于信道的指示器所对应的邻近信号的库