该面板旨在用于学习、观察和快速了解市场背景。它不会开仓、平仓、管理头寸或发送交易信号。面板上显示的数值仅应视为信息性市场数据。

该指标从标准的MetaTrader 5指标和符号信息中读取数据。它将实时点差、H1 ATR波动率、H1 EMA趋势偏向、H4 EMA趋势过滤器、H1 RSI状态、日波动范围、交易时段名称和账户类型整合到一个紧凑的仪表盘中。

主要功能：

- 图表内XAUUSD信息面板

- 以点为单位的实时点差显示

- H1 ATR波动率读数

- H1 EMA趋势偏向

- H4 EMA主要趋势过滤器

- H1 RSI状态

- 日线波动范围显示

- 基本交易时段标签

- 标准/分账账户类型识别

- 三种视觉主题

- 不支持交易执行



使用方法：

将该指标添加到MetaTrader 5中的XAUUSD或黄金图表上。由于该面板会内部读取H1和H4数据以分析趋势、RSI和波动率情况，因此可在任何时间周期的图表上查看。

面板解读：

- “符号”字段显示当前图表显示的是XAUUSD还是黄金。

- “趋势偏向”将H1的EMA值与H4的趋势EMA进行对比。

- RSI状态显示H1 RSI是高于60、低于40还是处于中性区间。

- H1 ATR波动率将当前ATR与ATR的低值和高值阈值进行比较。

- 实时点差显示当前点差（以点为单位）。

- 日线波动范围：以点为单位显示当前 D1 时段的高低波动范围。

- 交易时段提供基于时间的简明市场交易时段标签。

输入参数：

- 仪表盘标题：显示在仪表盘标题栏中的文本。

- 仪表盘角落：显示面板的图表角落位置。

- X 和 Y 位置：面板放置的像素偏移量。

- 主题：视觉配色方案。

- 刷新间隔（秒）：计时器的刷新间隔。

- ATR周期：用于H1 ATR计算的周期。

- 快速 EMA 周期：用于趋势倾向判断的 H1 快速 EMA。

- 慢速 EMA 周期：用于趋势偏向判断的 H1 慢速 EMA。

- 趋势 EMA 周期：用作主要趋势过滤器的 H4 EMA。

- RSI周期：H1周期RSI的周期。

- 低ATR点数：波动平缓的阈值。

- 高ATR阈值：高波动性的阈值。

- 点差预警点：作为预警显示的点差水平。

- 显示账户信息：显示或隐藏账户类型文本。

注：