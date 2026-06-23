请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
TickValue_Compare - diagnose differences between TICK_VALUE, LOSS and PROFIT - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 284
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
目的
比较MetaTrader 5为“市场观察”中的每个交易品种提供的三个点值属性：
- SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE（通用）。
- SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS（用于亏损计算）。
- SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT（用于计算盈利）。
为何重要
许多专家顾问（EA）会使用其中一个点值属性来根据风险确定手数。当 LOSS 和 PROFIT 存在差异时（例如在许多经纪商的交叉货币对中），选择错误的属性会导致仓位规模计算不准确：
- 使用 LOSS：悲观的亏损估计——手数较小（更安全，风险管理上更保守）。
- 使用 TV：通常等于 PROFIT（乐观估计）——导致仓位略大于预期。
本脚本提供按交易品种细分的实证数据，以便您根据具体经纪商的情况做出明智决策。
使用方法
- 将您想要分析的交易品种添加到“市场观察”中。
- 将脚本拖放到任意图表上。
- 输入参数并点击“确定”按钮。
- 在“专家”选项卡中查看摘要。
- 如果启用了“保存 CSV”，则每个代码的完整数据将导出到 MQL5/Files/ 目录下的 CSV 文件中（对于大型经纪商非常有用，因为“专家”选项卡的行数限制在约 2000 行）。
输出
每个符号被归类到以下类别之一：
ALL_EQUAL：三个属性在tol范围内匹配。
TV_MATCHES_PROFIT：TV == PROFIT，LOSS 略有差异。
TV_MATCHES_LOSS：TV == LOSS，PROFIT 略有差异。
ALL_DIFFER：三个属性均不一致。
文末的摘要汇总了各类别的计数。
解释
- 如果大部分或所有符号均为 ALL_EQUAL，则您的经纪商将 LOSS 和 PROFIT 视为相同——这三项属性中的任意一项都是安全的。
- 如果 TV_MATCHES_PROFIT 较为常见（典型模式），则：
- 对于基于风险的仓位管理，请使用 TICK_VALUE_LOSS（最保守）。
- TV（通用）实际上等于PROFIT，即乐观值。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/73211
SetSLByLoss - set Stop Loss on all open positions by target loss amount
该脚本可根据账户货币计价的止损目标（例如每笔头寸50美元）为每笔已开仓头寸设置止损。适用于任何入金货币和任何外汇交易品种。会验证经纪商的止损/冻结水平。货币转换由系统自动处理。Heiken ashi as series
将所有缓冲区均设置为系列形式的Heiken Ashi指标
Real-Time Spread Monitor with Session Statistics
直接在图表上以点和点差的形式显示当前的买卖价差，并实时追踪自指标添加以来该交易时段的最低、最高和平均价差。当价差超过用户设定的阈值时，颜色会发生变化以发出警报。SteepMA 陡峭均线趋势 EA
SteepMA V0.7 是一套以「均线陡峭度」为核心入场依据的趋势跟踪 EA，通过量化趋势强度筛选高确定性行情，配合逐级收紧的动态止损体系锁定利润，同时内置 SQLite 数据库实现交易全链路数据可追溯。(代码为了通过审核有所删减)