该脚本可根据账户货币计价的止损目标（例如每笔头寸50美元）为每笔已开仓头寸设置止损。适用于任何入金货币和任何外汇交易品种。会验证经纪商的止损/冻结水平。货币转换由系统自动处理。

直接在图表上以点和点差的形式显示当前的买卖价差，并实时追踪自指标添加以来该交易时段的最低、最高和平均价差。当价差超过用户设定的阈值时，颜色会发生变化以发出警报。

SteepMA V0.7 是一套以「均线陡峭度」为核心入场依据的趋势跟踪 EA，通过量化趋势强度筛选高确定性行情，配合逐级收紧的动态止损体系锁定利润，同时内置 SQLite 数据库实现交易全链路数据可追溯。(代码为了通过审核有所删减)