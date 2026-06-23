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TickValue_Compare - diagnose differences between TICK_VALUE, LOSS and PROFIT - MetaTrader 5脚本

Vinicius Pereira De Oliveira
Vinicius Pereira De Oliveira

Vinicius Pereira De Oliveira

4 (4)
Vini Expert Advisor (EA) For Forex Trading On MetaTrader 5 (MT5) And MetaTrader 4 (MT4)
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目的


比较MetaTrader 5为“市场观察”中的每个交易品种提供的三个点值属性：

  • SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE（通用）。
  • SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS（用于亏损计算）。
  • SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT（用于计算盈利）。


为何重要


许多专家顾问（EA）会使用其中一个点值属性来根据风险确定手数。当 LOSS 和 PROFIT 存在差异时（例如在许多经纪商的交叉货币对中），选择错误的属性会导致仓位规模计算不准确：

  • 使用 LOSS：悲观的亏损估计——手数较小（更安全，风险管理上更保守）。
  • 使用 TV：通常等于 PROFIT（乐观估计）——导致仓位略大于预期。

本脚本提供按交易品种细分的实证数据，以便您根据具体经纪商的情况做出明智决策。


使用方法


  1. 将您想要分析的交易品种添加到“市场观察”中。
  2. 将脚本拖放到任意图表上。
  3. 输入参数并点击“确定”按钮。
  4. 在“专家”选项卡中查看摘要。
  5. 如果启用了“保存 CSV”，则每个代码的完整数据将导出到 MQL5/Files/ 目录下的 CSV 文件中（对于大型经纪商非常有用，因为“专家”选项卡的行数限制在约 2000 行）。



输出


每个符号被归类到以下类别之一：

ALL_EQUAL：三个属性在tol范围内匹配。

TV_MATCHES_PROFIT：TV == PROFIT，LOSS 略有差异。

TV_MATCHES_LOSS：TV == LOSS，PROFIT 略有差异。

ALL_DIFFER：三个属性均不一致。

文末的摘要汇总了各类别的计数。

解释


  1. 如果大部分或所有符号均为 ALL_EQUAL，则您的经纪商将 LOSS 和 PROFIT 视为相同——这三项属性中的任意一项都是安全的。
  2. 如果 TV_MATCHES_PROFIT 较为常见（典型模式），则：

    • 对于基于风险的仓位管理，请使用 TICK_VALUE_LOSS（最保守）。
    • TV（通用）实际上等于PROFIT，即乐观值。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/73211

SetSLByLoss - set Stop Loss on all open positions by target loss amount SetSLByLoss - set Stop Loss on all open positions by target loss amount

该脚本可根据账户货币计价的止损目标（例如每笔头寸50美元）为每笔已开仓头寸设置止损。适用于任何入金货币和任何外汇交易品种。会验证经纪商的止损/冻结水平。货币转换由系统自动处理。

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