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Gold FVG Finder
该指标会在图表上搜索市场失衡区域，并在价格首次回调至该区域时通过箭头发出信号。适用于黄金、外汇以及任何流动性良好的交易品种，时间周期范围为M5至H4。
什么是公允价值缺口
公允价值缺口（Fair Value Gap）是指价格走过过快而形成的图表区域。在第一根和第三根K线的影线之间会形成一个缺口，且该缺口未被中间那根K线的实体部分覆盖。 在这些区域，大户会留下未平仓的挂单，而价格几乎总是会回调至该区域以平仓。该指标的全部逻辑正是建立在此回调之上。
图表上显示的内容
- 绿色矩形——FVG多头区域（预计价格回调时将向上波动）
- 红色矩形——FVG看跌区域（价格回调时预计将下行）
- 每个区域内的虚线——50%水平线，即“后续侵蚀”（Consequent Encroachment）（该区域内最精准的入场目标）
- 绿色向上箭头——触及看涨区域时的买入信号
- 红色向下箭头——触及看跌区域时的卖出信号
- 右上角的信息面板——显示当前RSI值及屏幕上活跃区域的数量
区域首次被触及后即视为已完成，此后将不再发出信号，以避免在同一位置产生重复入场。
设置
- Use RSI Filter — 启用额外的RSI过滤器。默认情况下处于关闭状态，仅在触及该区域时才会发出信号
- RSI周期 — RSI的计算周期（默认值为14）
- RSI超卖 — 启用过滤器时买入的RSI水平（默认值为40）
- RSI超买 — 启用过滤器时卖出信号的RSI阈值（默认值为60）
- 启用警报 — 当出现信号时显示弹出通知
- 多头区域颜色 — FVG多头区域的颜色
- 熊市区域颜色 — FVG 熊市区域的颜色
- 线色 — 区域内50%分界线的颜色
- 最大历史数据 — 绘制区域所需的历史数据深度（K线数量）
推荐时间周期
推荐时间周期：M15。该指标正是基于该时间周期在黄金（XAUUSD）上进行过测试，并展现出信号数量与质量的最佳平衡。 在M15时间框架上，日内失衡区域清晰可见，价格在单个交易时段内会定期重新评估这些区域。
H1时间周期适合进行更平稳的交易，虽然信号数量较少，但每个信号的分量都会更重。不建议使用M1和M5时间周期——这些周期上存在过多细微的失衡区域，会产生噪音。 FVG的逻辑具有普适性，在货币对和股票指数上均能表现出色。
交易建议
该指标提供的是关注点，而非现成的入场指令。当价格触及FVG区域时，若恰好与更高时间周期上的主要支撑位或阻力位重合，则能获得最佳交易效果。 切勿仅因价格触及该区域就逆明显趋势进行交易。请务必设置止损，并将止损位设在FVG区域之外。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/73049
基于洛佩兹·德·普拉多（López de Prado）所著《金融机器学习进展》（第5章）中固定宽度分数差分（FFD）方法的MQL5实现。 该方法可在最大程度保留历史记忆的同时，将非平稳价格序列转换为平稳序列；其输出结果与 Python afml 库的交叉验证误差小于 1e-12。长期趋势TRIX振荡指标
基于双TRIX和LWMA滤波的长期动量和趋势振荡指标。
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