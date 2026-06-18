Gold FVG Finder

该指标会在图表上搜索市场失衡区域，并在价格首次回调至该区域时通过箭头发出信号。适用于黄金、外汇以及任何流动性良好的交易品种，时间周期范围为M5至H4。

什么是公允价值缺口

公允价值缺口（Fair Value Gap）是指价格走过过快而形成的图表区域。在第一根和第三根K线的影线之间会形成一个缺口，且该缺口未被中间那根K线的实体部分覆盖。 在这些区域，大户会留下未平仓的挂单，而价格几乎总是会回调至该区域以平仓。该指标的全部逻辑正是建立在此回调之上。

图表上显示的内容

绿色矩形——FVG多头区域（预计价格回调时将向上波动）

红色矩形——FVG看跌区域（价格回调时预计将下行）

每个区域内的虚线——50%水平线，即“后续侵蚀”（Consequent Encroachment）（该区域内最精准的入场目标）

绿色向上箭头——触及看涨区域时的买入信号

红色向下箭头——触及看跌区域时的卖出信号

右上角的信息面板——显示当前RSI值及屏幕上活跃区域的数量

区域首次被触及后即视为已完成，此后将不再发出信号，以避免在同一位置产生重复入场。

设置

Use RSI Filter — 启用额外的RSI过滤器。默认情况下处于关闭状态，仅在触及该区域时才会发出信号

启用额外的RSI过滤器。默认情况下处于关闭状态，仅在触及该区域时才会发出信号 RSI周期 — RSI的计算周期（默认值为14）

RSI的计算周期（默认值为14） RSI超卖 — 启用过滤器时买入的RSI水平（默认值为40）

启用过滤器时买入的RSI水平（默认值为40） RSI超买 — 启用过滤器时卖出信号的RSI阈值（默认值为60）

启用过滤器时卖出信号的RSI阈值（默认值为60） 启用警报 — 当出现信号时显示弹出通知

当出现信号时显示弹出通知 多头区域颜色 — FVG多头区域的颜色

FVG多头区域的颜色 熊市区域颜色 — FVG 熊市区域的颜色

FVG 熊市区域的颜色 线色 — 区域内50%分界线的颜色

区域内50%分界线的颜色 最大历史数据 — 绘制区域所需的历史数据深度（K线数量）

推荐时间周期

推荐时间周期：M15。该指标正是基于该时间周期在黄金（XAUUSD）上进行过测试，并展现出信号数量与质量的最佳平衡。 在M15时间框架上，日内失衡区域清晰可见，价格在单个交易时段内会定期重新评估这些区域。

H1时间周期适合进行更平稳的交易，虽然信号数量较少，但每个信号的分量都会更重。不建议使用M1和M5时间周期——这些周期上存在过多细微的失衡区域，会产生噪音。 FVG的逻辑具有普适性，在货币对和股票指数上均能表现出色。

交易建议

该指标提供的是关注点，而非现成的入场指令。当价格触及FVG区域时，若恰好与更高时间周期上的主要支撑位或阻力位重合，则能获得最佳交易效果。 切勿仅因价格触及该区域就逆明显趋势进行交易。请务必设置止损，并将止损位设在FVG区域之外。