



XANDER Adaptive Cross 会在 您的图表上绘制 两条自适应移动平均线，每条

通过不同的视角解读市场。当它们发生交叉时，系统会通过

趋势转变，并以彩色箭头进行提示。当两条线重合时，您可顺势操作，并

两条线同时提供的视觉确认，顺势而为。





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🔍 两条线的运作逻辑

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





▸ 快速线 — 区间感知型自适应

判断当前价格位于近期高低点区间内的位置。

当价格紧贴区间极限时，该线加速——快速捕捉突破。

当价格在区间中部徘徊时，线速减缓——从而过滤掉市场噪音。





▸ 慢线 — 效率感知型自适应

衡量净价格变动与总移动距离之间的比率。

当市场趋势清晰时，该线紧跟价格走势。

当市场震荡或存在噪音时，线会趋于平缓——拒绝盲目追涨。





这两条线所呈现的信号并不一致。这正是关键所在。当它们意见一致时，

你便有了把握；当它们出现分歧时，你便收到了预警。





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🎨 色彩语言

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





快线

🟢 春绿色 — 快线位于慢线上方（看涨倾向）

🔴 橙红色 — 快线位于慢线下方（看跌倾向）





慢线

🟡 金色 — 快线位于慢线上方（看涨倾向）

🟣 兰花色 — 快线位于慢线下方（看跌倾向）





⚪ 任一条线呈暗灰色 — 状态未定义或处于过渡状态





箭头

🟢 蜡烛下方绿色箭头 — 快线刚上穿慢线（做多信号）

🔴 K线上方红色箭头 — 快线刚下穿慢线（做空信号）





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📌 使用方法

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





- 等待箭头出现——这就是你的潜在入场触发信号。

- 确认两条线均已切换为相应的看涨或看跌颜色。

- 将慢线用作动态追踪参考线。

- 当两条线均呈平缓且灰色时，请避免交易——此时市场处于盘整状态。

- 时间周期越长，信号越强。建议在M15及以上时间周期进行测试，以获得更清晰的结果。





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⚙️ 关键参数

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





- 自适应周期 — 用于两项自适应计算的回溯窗口（默认值为14）。

- 快速平滑周期 — 自适应引擎的最大响应速度（2）。

- 慢平滑周期 — 盘整行情下的最大平滑程度（30）。

- 效率曲线幂次 — 自适应的曲率（默认 2.0）。

- 应用价格 — 收盘价、开盘价、最高价、最低价、中位数、典型价或加权价。