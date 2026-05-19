请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
XANDER Adaptive Cross - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 631
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
通过不同的视角解读市场。当它们发生交叉时，系统会通过
趋势转变，并以彩色箭头进行提示。当两条线重合时，您可顺势操作，并
两条线同时提供的视觉确认，顺势而为。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🔍 两条线的运作逻辑
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▸ 快速线 — 区间感知型自适应
判断当前价格位于近期高低点区间内的位置。
当价格紧贴区间极限时，该线加速——快速捕捉突破。
当价格在区间中部徘徊时，线速减缓——从而过滤掉市场噪音。
▸ 慢线 — 效率感知型自适应
衡量净价格变动与总移动距离之间的比率。
当市场趋势清晰时，该线紧跟价格走势。
当市场震荡或存在噪音时，线会趋于平缓——拒绝盲目追涨。
这两条线所呈现的信号并不一致。这正是关键所在。当它们意见一致时，
你便有了把握；当它们出现分歧时，你便收到了预警。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🎨 色彩语言
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
快线
🟢 春绿色 — 快线位于慢线上方（看涨倾向）
🔴 橙红色 — 快线位于慢线下方（看跌倾向）
慢线
🟡 金色 — 快线位于慢线上方（看涨倾向）
🟣 兰花色 — 快线位于慢线下方（看跌倾向）
⚪ 任一条线呈暗灰色 — 状态未定义或处于过渡状态
箭头
🟢 蜡烛下方绿色箭头 — 快线刚上穿慢线（做多信号）
🔴 K线上方红色箭头 — 快线刚下穿慢线（做空信号）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📌 使用方法
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- 等待箭头出现——这就是你的潜在入场触发信号。
- 确认两条线均已切换为相应的看涨或看跌颜色。
- 将慢线用作动态追踪参考线。
- 当两条线均呈平缓且灰色时，请避免交易——此时市场处于盘整状态。
- 时间周期越长，信号越强。建议在M15及以上时间周期进行测试，以获得更清晰的结果。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚙️ 关键参数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- 自适应周期 — 用于两项自适应计算的回溯窗口（默认值为14）。
- 快速平滑周期 — 自适应引擎的最大响应速度（2）。
- 慢平滑周期 — 盘整行情下的最大平滑程度（30）。
- 效率曲线幂次 — 自适应的曲率（默认 2.0）。
- 应用价格 — 收盘价、开盘价、最高价、最低价、中位数、典型价或加权价。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/72094
Institutional GARCH(1,1) Volatility Forecaster
这是一款取代滞后型零售ATR的预测性定量引擎，它利用曾获诺贝尔奖的GARCH(1,1)计量经济学模型，从数学角度预测未来的市场波动率和方差。Institutional StatArb and Cointegration Spread Z-Score
这是一款专为统计套利（对冲交易）设计的定量多资产振荡指标，它计算两项相关资产之间的对数价差，并通过其Z分数来识别风险中性的均值回归机会。
Machine Learning Supertrend
一种受机器学习启发的趋势状态分析方法。提供精准的交易信号，并内置回测信心指标Easy Range Breakout EA - MT5
该EA实现了一种区间突破交易策略。它会计算用户定义的起始时间和结束时间之间的价格区间，在图表上绘制一个矩形来标记该区间的最高点和最低点，然后监控该区间关闭后的价格走势。 如果市场突破区间高点，则开仓做多；如果跌破区间低点，则开仓做空。