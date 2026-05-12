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XANDER Pulse Candles - MetaTrader 5脚本
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（默认采用基于 RSI、周期为 14 的内部动量振荡器
）。您无需盯着单独的振荡指标窗口，而是能直接从K线图中
。
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🎨 电深色系统
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🟢 春绿 — 强烈的看涨倾向
动量指标高于阈值，且K线收盘为阳线。
信心十足——买方占据主导。
🔵 深天蓝 — 弱多头倾向
动量指标呈看涨态势，但K线收盘为阴线。
动能尚存但正在减弱——可能即将放缓。
🔴 橙红色 — 强烈的看跌倾向
动能低于阈值，且K线收盘呈看跌。
确信度极高——卖方占据主导。
🟣 兰花色 — 弱看跌倾向
动量指标呈看跌态势，但K线收盘为阳线。
卖方力量正在减弱 — 需警惕潜在反转。
⬛ 深灰色 — 无明确倾向 / 中性
动能方向不明。暂不介入或等待确认信号。
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⚙️ 三种配色模式
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1. 动量与中心线（默认）
趋势方向由动量指标是否位于50上方或下方决定。
最适合：顺势入场。
2. 动量与极端区域
仅当动量进入超买或超卖区域时，偏向信号才会触发。
最适合：寻找反转机会及避免过度延伸的入场点。
3. 动量方向
偏向由动量逐 tick 上升或下降来决定。
最适合：早期入场和动量转向检测。
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📌 使用方法
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- 寻找连续的“春绿”K线，以确认看涨延续形态。
- 绿色K线序列后出现蓝色K线，预示动能减弱——请收紧止损位。
- 下跌趋势中的兰花线预示短期回调，而非趋势反转。
- 灰色区域概率较低——请避免入场，直至颜色恢复。
专为深色系图表主题设计。适用于任何交易品种和时间周期。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/71816
机构级MACD
MACD Institutional 是一款专为希望顺应“聪明钱”走势进行交易的交易者设计的高级指标。 与标准MACD不同，后者不加区分地处理每个价格跳动或K线收盘价，而该指标在计算移动平均线之前，会利用动态成交量滤波器来重建价格结构。Easy Range Breakout EA - MT5
该EA实现了一种区间突破交易策略。它会计算用户定义的起始时间和结束时间之间的价格区间，在图表上绘制一个矩形来标记该区间的最高点和最低点，然后监控该区间关闭后的价格走势。 若市场价格突破区间高点，则开仓做多；若跌破区间低点，则开仓做空。
Precision Sniper
Precision Sniper 是一款多指标融合型 MT5 指标，其设计灵感源自 TradingView 的顶级信号工具，根据 EMA 结构、RSI、MACD、ADX、 VWAP 以及成交量对齐情况，对每个买入/卖出信号进行分级（A+、A、B、C）。该指标提供 8 种预设模式、高时间周期偏向确认、自动止盈/止损位、追踪止损以及内置回测仪表盘。Institutional StatArb and Cointegration Spread Z-Score
这是一款专为统计套利（对冲交易）设计的定量多资产振荡指标，它计算两项相关资产之间的对数价差，并通过其Z分数来识别风险中性的均值回归机会。