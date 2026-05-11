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Easy Range Breakout EA - MT5 - эксперт для MetaTrader 5
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Советник непрерывно управляет торговой сессией, ежедневно рассчитывая время начала, окончания и закрытия, обновляя свои переменные и подготавливая диапазон для определения прорыва. В течение заданного периода диапазона он собирает минутные максимумы и минимумы, определяет максимальное и минимальное значения и обновляет объект «прямоугольник» на графике, чтобы визуально отобразить зону консолидации.
По окончании периода диапазона он сравнивает закрытие самой последней свечи (отличающееся от времени окончания диапазона) с рассчитанными границами, и при обнаружении прорыва автоматически размещает ордер на покупку или продажу с тейк-профитом, равным размеру диапазона, и стопом на противоположной границе.
Пример
EURUSD 01.01.2026 — 03.03.2026
Час начала диапазона 5
Час окончания диапазона 11
Час окончания торговли 22
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/71460
Используйте стрелку для открытия позиции и среднюю линию для закрытия открытой позиции.Торговая стратегия на пробой 5 минут VR Breakdown of 5 minutes
Раз в день, в строго заданное время (например, 16:05), робот анализирует пробой максимума или минимума предыдущей 5‑минутной свечи. Если цена Ask пробила максимум — открывается покупка, если Bid пробила минимум — продажа
MACD Institutional — это усовершенствованный индикатор, разработанный для трейдеров, стремящихся торговать в унисон с «умными деньгами». В отличие от стандартного MACD, который без разбора обрабатывает каждый тик или закрытие свечи, этот индикатор реконструирует структуру цены с помощью динамического фильтра объема перед расчетом скользящих средних.XANDER Pulse Candles
Окрашивайте свечи в зависимости от динамики рынка. Четыре уровня наклона + нейтральный — специально для темных графиков.