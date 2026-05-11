Советник непрерывно управляет торговой сессией, ежедневно рассчитывая время начала, окончания и закрытия, обновляя свои переменные и подготавливая диапазон для определения прорыва. В течение заданного периода диапазона он собирает минутные максимумы и минимумы, определяет максимальное и минимальное значения и обновляет объект «прямоугольник» на графике, чтобы визуально отобразить зону консолидации.



По окончании периода диапазона он сравнивает закрытие самой последней свечи (отличающееся от времени окончания диапазона) с рассчитанными границами, и при обнаружении прорыва автоматически размещает ордер на покупку или продажу с тейк-профитом, равным размеру диапазона, и стопом на противоположной границе.