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Easy Range Breakout EA - MT5 - эксперт для MetaTrader 5

Osmar Sandoval Espinosa
Osmar Sandoval Espinosa

Osmar Sandoval Espinosa

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1 статья 3 кода 26 тем 201 комментарий
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Советник непрерывно управляет торговой сессией, ежедневно рассчитывая время начала, окончания и закрытия, обновляя свои переменные и подготавливая диапазон для определения прорыва. В течение заданного периода диапазона он собирает минутные максимумы и минимумы, определяет максимальное и минимальное значения и обновляет объект «прямоугольник» на графике, чтобы визуально отобразить зону консолидации.


По окончании периода диапазона он сравнивает закрытие самой последней свечи (отличающееся от времени окончания диапазона) с рассчитанными границами, и при обнаружении прорыва автоматически размещает ордер на покупку или продажу с тейк-профитом, равным размеру диапазона, и стопом на противоположной границе.

Пример


EURUSD 01.01.2026 — 03.03.2026

Час начала диапазона 5

Час окончания диапазона 11

Час окончания торговли 22


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/71460

Half Line For Exit 123 Half Line For Exit 123

Используйте стрелку для открытия позиции и среднюю линию для закрытия открытой позиции.

Торговая стратегия на пробой 5 минут VR Breakdown of 5 minutes Торговая стратегия на пробой 5 минут VR Breakdown of 5 minutes

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MACD для институциональных инвесторов MACD для институциональных инвесторов

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XANDER Pulse Candles XANDER Pulse Candles

Окрашивайте свечи в зависимости от динамики рынка. Четыре уровня наклона + нейтральный — специально для темных графиков.