Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Symbol Summary - сервис для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 345
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Основные характеристики
- отдельное окно просмотра внутри MT5
- изменяемый размер окна
- вертикальная и горизонтальная прокрутка текста
- встроенные кнопки управления внутри окна просмотра
- русская и английская версии отчета
- мгновенное переключение RU/EN без закрытия окна
- автоматический выбор начального языка в зависимости от языка терминала
- автоматическая перестройка отчета при смене символа или таймфрейма на наблюдаемом графике
- отсутствие необходимости перезапускать сервис для получения обновленного отчета
Как использовать
- Поместите файл сервиса в папку MQL5\Services
- Скомпилируйте его в MetaEditor
- Запустите сервис из Навигатора
- После запуска откроется отдельное окно просмотра
- Измените символ или таймфрейм на просматриваемом графике - отчет обновится автоматически
- Используйте встроенные кнопки:
- Влево / Вправо - горизонтальная прокрутка
- Вверх / Вниз - вертикальная прокрутка
- RU / EN - переключение языка
- Закрыть - закрытие программы просмотра и остановка работы сервиса
Почему это полезно
Эта служба полезна, потому что она:
- собирает важную информацию о символах в одном месте
- избавляет от необходимости открывать несколько окон со спецификациями и информацией
- позволяет быстро переключаться между символами и временными рамками
- показывает как значения, предоставленные сервером, так и практические расчетные значения
- обеспечивает более чистый и удобочитаемый формат отчета для повседневной работы
Что включает в себя отчет
Отчет содержит:
- обзор символов
- текущие цены Bid/Ask
- пункт, размер тика, цифры, спред
- минимумы и максимумы текущего дня
- торговые лимиты и настройки разрешенных ордеров
- параметры и лимиты объема
- денежные значения движения цены в валюте счета
- информация о марже и расчетном кредитном плече
- информация о свопах и переносах
- данные о волатильности и времени
- информация о счете и торговом окружении
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/71688
Мультитаймфреймовый индикатор с дивергенцией RSI. + Сигналы на покупку/продажу Вдохновленные торговым мнением.Institutional K-Means Machine Learning Liquidity Clusters
Индикатор машинного обучения без контроля, который применяет алгоритм кластеризации K-Means к историческим ценовым действиям, математически определяя и отображая истинные институциональные пулы ликвидности без предвзятости человека.
Двунаправленный сеточный советник для золота (XAUUSD). Идеально подходит для счетов ProCent. Включает Daily Profit Target и защиту от максимальной просадки.BEC Lockin Dashboard Manager
BEC Trade Manager помогает управлять активными позициями по текущему символу, используя элементы управления одним щелчком мыши для безубытка, логического трейлинга, частичного закрытия, удаления стоп-лосса, закрытия со стороны прибыли, закрытия со стороны убытков и быстрых скальповых входов. Он также отображает на графике ключевую информацию о счете и символе, включая капитал, плавающую прибыль, дневную прибыль, метки стоп-лоссов и предварительный просмотр безубытка корзины.