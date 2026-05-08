Индикатор машинного обучения без контроля, который применяет алгоритм кластеризации K-Means к историческим ценовым действиям, математически определяя и отображая истинные институциональные пулы ликвидности без предвзятости человека.

Двунаправленный сеточный советник для золота (XAUUSD). Идеально подходит для счетов ProCent. Включает Daily Profit Target и защиту от максимальной просадки.

BEC Trade Manager помогает управлять активными позициями по текущему символу, используя элементы управления одним щелчком мыши для безубытка, логического трейлинга, частичного закрытия, удаления стоп-лосса, закрытия со стороны прибыли, закрытия со стороны убытков и быстрых скальповых входов. Он также отображает на графике ключевую информацию о счете и символе, включая капитал, плавающую прибыль, дневную прибыль, метки стоп-лоссов и предварительный просмотр безубытка корзины.