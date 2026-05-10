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BEC Lockin Dashboard Manager - эксперт для MetaTrader 5
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BEC Trade Manager помогает управлять активными позициями по текущему символу, используя элементы управления одним щелчком мыши для безубытка, логического трейлинга, частичного закрытия, удаления стоп-лосса, закрытия со стороны прибыли, закрытия со стороны убытков и быстрых скальповых входов. Кроме того, на графике отображается ключевая информация о счете и символе, включая капитал, плавающую прибыль, дневную прибыль, метки стоп-лоссов и предварительный просмотр безубытка корзины.
Основные характеристики
- Безубыточность счета на основе общей прибыли корзины
- Настраиваемая цель блокировки прибыли счета
- Трейлинг-стоп по цене и расстоянию
- Локирование безубыточной прибыли на каждую сделку
- Отслеживание позиции от текущего стоп-лосса с пошаговым движением
- Закрытие только прибыльных сделок
- Закрывать только убыточные сделки
- Закрыть 50% и установить безубыток
- Применить безубыточную локированную прибыль ко всем квалифицированным сделкам
- Отменить все стоп-лоссы
- Закрыть все сделки и удалить отложенные ордера
- Скальп-покупка и скальп-продажа одним щелчком мыши
- Плавающие метки P/L и SL на графике
- Фильтры по типу ордера, магическому номеру и комментарию
Пример описания
ACC LOCK PROFIT
Определяет сумму дополнительной прибыли счета, которую необходимо защитить при активном безубытке счета. Линия безубытка корректируется для фиксации этого значения после достижения триггера.
ACC BE OFF / ACC BE ON
Включает или выключает управление безубытком счета на уровне корзины для текущего символа. При включении советник может перемещать позиционные стоп-лоссы для защиты прибыли корзины после срабатывания настроенного триггера.
PRICE TRAIL OFF / PRICE TRAIL ON
Включает или отключает стандартную логику трейлинг-стопа по цене и расстоянию. Стоп-лосс отслеживает цену после достижения определенного порога прибыли.
TRADE BE OFF / TRADE BE ON
Включает или отключает управление безубыточным локом на каждую сделку. Каждая позиция может получить свой собственный защищенный уровень стоп-лосса после входа.
POS TRAIL OFF / POS TRAIL ON
Включает или выключает трейлинг позиции от текущего якоря стоп-лосса. Этот режим использует пошаговое движение и предназначен для трейдеров, которые хотят структурированное продвижение SL вместо классического трейлинга.
Close Profit (All)
Закрывает все текущие прибыльные позиции по активному символу, соответствующие выбранным фильтрам.
Close Loss (All)
Закрывает все убыточные позиции на активном инструменте, соответствующие выбранным фильтрам.
Close 50% + BE (All)
Частично закрывает половину каждой подходящей позиции, а затем перемещает оставшийся объем на уровень безубыточности, основанный на настроенном расстоянии лок-профит.
50% + BE (Profit)
Применяет действие частичного закрытия и защиты только к позициям, которые в настоящее время находятся в прибыли.
BE Lock Profit (All)
Применяет трейдерскую безубыточную локирующую прибыль ко всем позициям, которые уже достигли настроенного торгового триггера.
Cancel All StopLoss
Удаляет значения стоп-лоссов из отфильтрованных позиций на текущем символе, сохраняя тейк-профит неизменным.
Close All + Delete Orders
Закрывает все отфильтрованные открытые позиции на текущем символе и удаляет отложенные ордера. Используется как функция быстрого выхода.
SCALP SELL
Открывает рыночный ордер на продажу с использованием настроенного размера лота скальпа. Сделки скальпа могут управляться логикой трейлинга скальпа.
SCALP BUY
Открывает рыночный ордер на покупку с использованием настроенного размера лота скальпа. Сделки скальпа могут управляться логикой трейлинга скальпа.
Важные замечания
- Советник является инструментом управления торговлей. Он не является сигнальным сервисом и не гарантирует прибыль.
- Результаты зависят от рыночных условий, спреда, качества исполнения, правил брокера и настроек пользователя.
- Инструмент работает на текущем символе и при необходимости может фильтровать сделки по типу, магическому числу и комментариям.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/71761
Двунаправленный сеточный советник для золота (XAUUSD). Идеально подходит для счетов ProCent. Включает Daily Profit Target и защиту от максимальной просадки.Symbol Summary
Symbol Summary - это сервис для MT5, который открывает отдельное окно просмотра и отображает подробный отчет по торговому символу. Он поддерживает русский и английский языки, изменение размера окна, прокрутку и автоматическое обновление отчета при смене символа или таймфрейма на просматриваемом графике без перезапуска сервиса.
Раз в день, в строго заданное время (например, 16:05), робот анализирует пробой максимума или минимума предыдущей 5‑минутной свечи. Если цена Ask пробила максимум — открывается покупка, если Bid пробила минимум — продажаHalf Line For Exit 123
Используйте стрелку для открытия позиции и среднюю линию для закрытия открытой позиции.