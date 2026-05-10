BEC Trade Manager помогает управлять активными позициями по текущему символу, используя элементы управления одним щелчком мыши для безубытка, логического трейлинга, частичного закрытия, удаления стоп-лосса, закрытия со стороны прибыли, закрытия со стороны убытков и быстрых скальповых входов. Кроме того, на графике отображается ключевая информация о счете и символе, включая капитал, плавающую прибыль, дневную прибыль, метки стоп-лоссов и предварительный просмотр безубытка корзины.

Пример описания



ACC LOCK PROFIT

Определяет сумму дополнительной прибыли счета, которую необходимо защитить при активном безубытке счета. Линия безубытка корректируется для фиксации этого значения после достижения триггера.

ACC BE OFF / ACC BE ON

Включает или выключает управление безубытком счета на уровне корзины для текущего символа. При включении советник может перемещать позиционные стоп-лоссы для защиты прибыли корзины после срабатывания настроенного триггера.

PRICE TRAIL OFF / PRICE TRAIL ON

Включает или отключает стандартную логику трейлинг-стопа по цене и расстоянию. Стоп-лосс отслеживает цену после достижения определенного порога прибыли.

TRADE BE OFF / TRADE BE ON

Включает или отключает управление безубыточным локом на каждую сделку. Каждая позиция может получить свой собственный защищенный уровень стоп-лосса после входа.

POS TRAIL OFF / POS TRAIL ON

Включает или выключает трейлинг позиции от текущего якоря стоп-лосса. Этот режим использует пошаговое движение и предназначен для трейдеров, которые хотят структурированное продвижение SL вместо классического трейлинга.

Close Profit (All)

Закрывает все текущие прибыльные позиции по активному символу, соответствующие выбранным фильтрам.

Close Loss (All)

Закрывает все убыточные позиции на активном инструменте, соответствующие выбранным фильтрам.

Close 50% + BE (All)

Частично закрывает половину каждой подходящей позиции, а затем перемещает оставшийся объем на уровень безубыточности, основанный на настроенном расстоянии лок-профит.

50% + BE (Profit)

Применяет действие частичного закрытия и защиты только к позициям, которые в настоящее время находятся в прибыли.

BE Lock Profit (All)

Применяет трейдерскую безубыточную локирующую прибыль ко всем позициям, которые уже достигли настроенного торгового триггера.

Cancel All StopLoss

Удаляет значения стоп-лоссов из отфильтрованных позиций на текущем символе, сохраняя тейк-профит неизменным.

Close All + Delete Orders

Закрывает все отфильтрованные открытые позиции на текущем символе и удаляет отложенные ордера. Используется как функция быстрого выхода.

SCALP SELL

Открывает рыночный ордер на продажу с использованием настроенного размера лота скальпа. Сделки скальпа могут управляться логикой трейлинга скальпа.

SCALP BUY

Открывает рыночный ордер на покупку с использованием настроенного размера лота скальпа. Сделки скальпа могут управляться логикой трейлинга скальпа.

Важные замечания